Ex edil planteará hoy que se suspenda la ejecución de su sentencia, porque considera que no está firme

El ex concejal de Goya, Ariel Pereira, el último viernes se presentó voluntariamente en la comisaría segunda de la ciudad luego de enterarse extrajudicialmente que existía una orden de detención en su contra. Esto respondería a la ejecución de una sentencia del Tribunal Oral Penal que lo condenó a dos años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, porque consideró que es responsable de cobrar indebidamente un plus por título universitario.

Argumento que fue refutado por Pereira, quien apeló en distintas instancias. “Y pese a que no está firme la sentencia porque aún está en trámite un recurso de queja ante la Corte Suprema ordenaron su detención”, explicaron desde su defensa a este diario. Al mismo tiempo agregaron que “y lo que es peor, nunca fuimos notificados por parte de los organismos judiciales de la Provincia de la supuesta situación actual de su caso y en base a lo cual fundamentarían el pedido para que lo detengan”.