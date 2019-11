El arzobispo de La Plata cuestionó a Fernández por impulsar proyecto de aborto

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández cruzó a Alberto Fernández por haber anunciado que apenas asuma impulsará un proyecto de ley de despenalización del aborto, y recordó que al presidente electo le escuchó decir antes de las elecciones que “no consideraba que este tema fuera una urgencia” y que además “dividía al país”.

“Si yo pudiera hablar con Alberto le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado”, planteó el religioso en su cuenta de Facebook.

Y agregó: “Pero me preocupa más otra cosa, yo le escuché decir, antes de las elecciones, que no consideraba que este tema fuera una prioridad o una urgencia, que dividía al país y que había que analizarlo bien y con tiempo”.

Al respecto, el arzobispo remarcó que a su juicio “muchos” lo votaron a Fernández “confiando en estas palabras”.

“Podemos estar codo a codo defendiendo los derechos sociales, buscando un país productivo e inclusivo, pero es mi derecho decir lo que pienso sobre este tema, aunque sé que también me expongo a una nueva catarata de descalificaciones, como me ocurrió cuando di la bienvenida a quienes venían al encuentro de mujeres en La Plata”.