“Me hubiera gustado tener la derecha de Del Potro”, admitió Federer

El suizo Roger Federer (38 años) le deseó ayer una pronta recuperación a Juan Martín Del Potro, quien por lesión no podrá ser su oponente en la exhibición que ofrecerá mañana en Buenos Aires, y confesó que le hubiera gustado “tener la derecha”.

“La derecha de Del Potro me causó muchos problemas cuando nos enfrentamos, desde que éramos jóvenes. Si tuviera ese tiro sería mejor. Tuve grandes batallas contra otros argentinos desde que comencé a jugar, fueron muy buenos rivales”, analizó el suizo, de la misma camada que el cordobés de Unquillo David Nalbandian, con quien protagonizó grandes duelos.

“Conversé con Del Potro, está lidiando con su rehabilitación, es una lucha de verdad. Espero que pronto pueda regresar al circuito, tuvo tantas lesiones que le deseo lo mejor, después de haber atravesado procesos tan duros. Tuvimos grandes batallas y me gustaría repetirlas en el futuro”, concluyó Federer.