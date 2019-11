Jair Bolsonaro no asistirá a la asunción de Alberto

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que no asistirá a la asunción del mandatario electo argentino, Alberto Fernández, el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires. Reiteró que quería la reelección del actual jefe de Estado, Mauricio Macri, pero indicó que no impondrá “represalias” al país vecino y que espera que el nuevo gobierno kirchnerista continúe la política con Brasil.

Bolsonaro se refirió a la Argentina mientras defendía la reforma previsional aprobada por el Congreso brasileño el mes pasado y dijo que no habría nuevas oportunidades para salvar la economía de su país si no se aprobaba.

“Miren a Argentina en su complicada situación, nuestro hermano del sur. Ruego a Dios que todo vaya bien allí. Animé por el otro, ¿verdad? Una vez que Fernández ganó, sigamos adelante. No hay represalias de mi parte y espero que continúen haciendo una política con nosotros similar a la que Macri ha hecho hasta ahora”, añadió en diálogo con la prensa.

Argentina es el tercer socio comercial más grande de Brasil y el mayor comprador de productos manufacturados brasileños. No está claro qué tipo de represalia podría tomar el gobierno de Bolsonaro contra su principal socio en el Mercosur sin dañar a las empresas exportadoras brasileñas.

El canciller argentino Jorge Faurie envió al embajador brasileño en la Argentina, Sergio Danese, una carta “personal” protestando por las declaraciones formuladas por Jair Bolsonaro sobre Alberto Fernández. También cuestionó los mensajes en redes sociales de Eduardo Bolsonaro -hijo del líder brasileño- sobre Estanislao Fernández, primogénito del presidente electo de la Argentina.

Antes de escribir la carta, como informó Infobae, el canciller conversó sobre este tema con Macri, quien autorizó a que se realice la protesta formal apostando a una transición ordenada también en el plano de las relaciones internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores habló del tema en una conferencia de prensa que se realizó en Casa Rosada tras la reunión de Gabinete: “Creo que esto tenemos que encararlo de un modo adecuado. En este momento de transición, la contribución más grande que puede hacer el Gobierno es dejar a su sucesor en el mejor pie posible y con su mejor capacidad de diálogo”.

En una entrevista con Luis Novaresio en radio La Red, el funcionario había manifestado su idea de no escalar aún más el conflicto para evitar un daño en las relaciones entre Argentina y Brasil. Sin embargo, tras el encuentro de ministros, Faurie reveló que horas antes había remitido la carta con la protesta formal al embajador del vecino país.