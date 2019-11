La Municipalidad pagará un bono y extenderá y aumentará el plus

La Municipalidad otorgará un bono de $1.500 para todos los trabajadores municipales a pagarse en dos tramos (enero y febrero), y el anticipo de $3.000 del sueldo de diciembre, a abonarse el próximo miércoles. Además se decidió extender el plus extraordinario por los próximos tres meses.

Los trabajadores percibirán durante el mes de diciembre $700 y se decidió incrementar un 40% para los meses de enero y febrero, pasando a $1.000 mensuales.

El plus extraordinario correspondiente al mes de noviembre se abonará el próximo martes.

Esto se suma a lo acordado en Mesa Paritaria anterior, con lo que a partir de noviembre aumenta el salario mínimo garantizado a $15.500; el 6% al básico para personal escalafonado y aumenta a $7.100 el de los trabajadores el Programa Neike (más el plus). Walter Gómez, secretario gremial de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), confirmó a El Litoral los anuncios de la Municipalidad. “No estamos conformes, siempre es poco. Pero entendemos el contexto nacional, la merma en la recaudación”, dijo.

Gómez explicó que “ahora queda pendiente, para la próxima semana, el llamado a concurso para rendir cargos en Barrido y la paritaria en Cultura. Todo se hará antes de fin de año”.

Ayer pasada las 19 y luego de un cuarto intermedio se volvieron a reunir los representantes del Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y de la Aoem en la Secretaría de Coordinación de Gobierno.

Luego de varias de horas de diálogo y de analizar la propuesta del Ejecutivo Municipal, se llegó a un acuerdo con importantes mejoras para los trabajadores municipales.

Se acordó el pago de un bono de $1.500 para todos los trabajadores municipales a pagarse en dos tramos (enero y febrero), y el anticipo de $3.000 del sueldo de diciembre, a abonarse el 27 de ese mes.

Se decidió extender el plus extraordinario por los próximos tres meses. Los trabajadores percibirán durante diciembre $700 y se decidió incrementar 40% para los meses de enero y febrero, pasando a $1.000 mensuales.

El plus extraordinario correspondiente al mes de noviembre se abonará el próximo martes. Mientras que desde la Secretaría de Hacienda anunciaron que el sueldo se abonará la primera semana del mes como es habitual. Y adelantaron que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará en la semana del 17 al 20 de diciembre.

Los trabajadores municipales perciben un plus municipal desde el mes de marzo, el mismo asciende a $1.000 en la actualidad