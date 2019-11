Préstamos gota a gota: aseguran que es “una cuestión mediática”

Respecto al caso de la megaorganización de la causa denominada “Gota a gota”, en la que se detuvo a más de 70 personas, el abogado Gustavo Briend aseguró que “se trata de una cuestión mediática”. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reveló en su momento que era “un sistema de microlavado de activos proveniente del narcotráfico” en el que, “a través de la modalidad gota a gota, blanqueaba el dinero”.

Briend, por su parte, precisó que “hubo una exageración de parte de la actuación policial y mis clientes han sido estigmatizados por ser colombianos. No tengo dudas de que judicialmente no hay nada”, expresó ante Radio Dos.

Agregó que “se emitieron las actuaciones al Juzgado de Paso de los Libres, y consideramos que fue una exagerada movida mediática todo lo que sucedió”. “Hay personas que continúan detenidas, pero por esta situación novedosa (la incompetencia de un magistrado) no se sabe quién va a decidir sobre los imputados”, dijo.

A su vez, el abogado explicó que “el Juzgado de Curuzú tiene que remitir las actuaciones, los elementos secuestrados y las personas detenidas, quienes siguen siendo buscadas”.