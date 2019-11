San Martín de Curuzú se volvió de Formosa con una victoria y una derrota

En el marco de la finalización de su gira por Formosa, San Martín de Curuzú Cuatiá cayó ante Sol de América por 83-78 y no consiguió traer los 4 puntos a su casa.

Santiago Konaczuk, en el equipo local, fue el goleador del juego con 24 puntos, mientras que Marco Diez lo fue en la visita autor de 17 anotaciones.

San Martín se trae un triunfo (el viernes pasado se impuso al líder, Sarmiento) y una derrota de Formosa posicionándose en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

El próximo viernes 29 recibe a Sarmiento de Resistencia por la octava fecha del certamen.

Vale recordar que en el otro partido de la zona NEA, Sarmiento de Resistencia se impuso a su homónimo formoseño, por 76 a 75.

Las posiciones de la División NEA, del Torneo Federal de Básquetbol, son las siguientes: San Martín de Curuzú, Sarmiento de Resistencia, Amad de Goya y Sol de América, 9 puntos; Atlético Saladas, 8; Sarmiento de Resistencia, 7 y cierra Cultural de Santa Sylvina con 6 unidades.

El próximo viernes se llevarán adelante tres encuentros: San Martín vs Sarmiento (Rcia.); Sarmiento (Fsa.) vs Atlético Saladas y Amad de Goya vs. Cultural de Santa Sylvina.