Teglia: el DT de Boca Unidos destacó el carácter del equipo

Boca Unidos dio una muestra de carácter el domingo frente a Güemes de Santiago del Estero, al sobreponerse a un resultado adverso a minutos de iniciado el juego, para cortar una minirracha de tres partidos sin triunfos en el torneo Federal A, volviendo con el triunfo a ubicarse nuevamente como uno de los punteros de su grupo.

Así también lo entendió su técnico, Daniel Teglia, que una vez terminado el encuentro, y con los ánimos más tranquilos luego del incidente que involucró al DT visitante con un integrante del cuerpo técnico aurirrojo, señaló que el plantel “demostró carácter”.

“Fue un partido muy difícil, si bien arrancamos perdiendo como ante Las Parejas, el equipo pudo sostener durante los 90 minutos el buen fútbol; creo que también demostró carácter, no sólo sobreponerse a las dificultades del rival, sino a muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol, pero con personalidad y justicia lo dimos vuelta”, manifestó el DT en rueda de prensa.

Teglia señaló que en el partido “hubo algunas participaciones individuales muy buenas, pero también la estructura rindió. No tuvimos sobresaltos, más allá de la primera llegada, después superamos nuestros propios fantasmas; la intención siempre fue la de manejar la pelota (…), pero estoy muy contento porque el esfuerzo fue grande y le dimos una victoria a la gente que la estaba esperando”.

El oriundo de Villa Constitución se mostró conforme con el funcionamiento defensivo, pese a que en los últimos minutos el equipo volvió a sufrir cada vez que una pelota llegó a su área.

“Uno parece redundante cuando habla del partido de Las Parejas y de Formosa, pero la defensa está sólida. Veremos ahora cómo reemplazamos a Fernando (Alloco) por la expulsión, pero todo el equipo funcionó. El ingreso de Espíndola ayudó, y arriba siempre somos peligrosos. Lo que generamos en el primer tiempo no lo pudimos concretar, pero sí en el segundo, con una enorme actuación de ‘Gaby’ Morales”, indicó Teglia.

Boca Unidos cortó una racha de tres encuentros sin alegrías, ante un rival que llegaba como puntero y al que le quitó esa condición. Ahora, el Aurirrojo irá por más el domingo cuando visite a Defensores de Pronunciamiento, en el penúltimo juego del año.

Suspendidos

Tras la jornada de descanso de ayer, el plantel retornará hoy los entrenamientos. De aquí al viernes, el cuerpo técnico deberá buscar quienes reemplazarán a los suspendidos, Fernando Allocco (expulsado), y Leonardo Baroni, quien llegó a la quinta amonestación.