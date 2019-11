Cuestionan el avance del Plan Base porque faltaría la consulta a técnicos

El Concejo Deliberante aprobó el Plan Base para la ciudad de Corrientes que busca el ordenamiento territorial de la ciudad. Sin embargo, la oposición no acompañó la iniciativa, al considerar que, previamente, debió consultarse ante el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes.

El jueves, el cuerpo capitalino dio luz verde al Plan Base para la ciudad que consiste en el modelo territorial para conducir actuaciones urbanísticas. Entre ellas, se pueden mencionar, las actualizaciones del Código de Planeamiento Urbano en el ámbito territorial del Municipio. De esta manera, se lo establece como el primer instrumento diagnóstico y propositivo para la elaboración del Plan Urbano.

“Rechazamos el Plan Base para la ciudad de Corrientes porque no fue consultado por el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura”, dijo a El Litoral la edil del bloque peronista, Mirian Sosa. “Todos queremos, por el bien de la ciudad, que tenga un plan de desarrollo territorial. Por eso, en la gestión anterior, tuvimos Santa Catalina”, señaló la concejal.

Sin embargo, según explicó la representante parlamentaria, el oficialismo avanzó con la aprobación del proyecto, sin consultar previamente a la institución, pese a que “se requiere por normativa”.

Por este motivo, el bloque opositor solicitó el envío del expediente a comisiones a los fines de contar con mayor tiempo para su análisis y para convocar a representantes del Consejo Profesional.

Recordó que la ciudad no podía crecer en el Norte y en el Este. “Fue creciendo de forma desordenada. Algunos barrios como el Ponce, el Santa Rita y Cremonte se construyeron sobre relleno de lagunas y tienen problemas de inundaciones”, sostuvo Sosa.