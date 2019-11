Mujeres hicieron oir su voz en reclamo de una banca para Rindel y acudieron a la Justicia

Una vez concluida la sesión preparatoria, un grupo de mujeres, ubicadas en el balcón del recinto, comenzó a corear: “Olé, olé, esa banca pertenece a una mujer”. En clara alusión al lugar que se disputan la peronista Patricia Rindel y Rubén Bassi (PJ). En tanto, se confirmó que Rindel presentó una acción de amparo con una medida de no innovar hasta que la Justicia determine a quién le corresponde la banca.

Las mujeres hicieron oír su voz ante las autoridades del Senado, que estiran la definición sobre quién ocupará el lugar de Sand.

Mientras cantaban inundaron el recinto con panfletos con la leyenda “El Senado” junto con un dinosaurio, en clara alusión a un supuesto pensamiento arcaico reinante en la Cámara que no reconocería los derechos de la mujer.

Además, con el patrocinio de la abogada Silvia Casarrubia, Rindel presentó un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 a cargo de María Belén Güemes.

“Presentamos un amparo preventivo con una medida de no innovar a los efectos de que en caso de que lo designen a (Rubén) Bassi”, explicó Casarrubia, en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire de FM Mitre.

“Es una lucha que tenemos en contra pero necesitamos que todos los actores participen a fin de que se resuelva si realmente están a favor de la inclusión, de la igualdad, de todo lo que dicen en tiempo de elecciones pero cuando hay que sentarse en la banca, siempre lo ocupan hombres”, remarcó.

“Lo podríamos haber hecho después, pero si Bassi juraba la Justicia no podía involucrarse”, señaló Casarrubia.

Dijo que el Partido Justicialista debería tener un acto de grandeza y decir que la candidata es Patricia Rindel por haber propiciado la igualdad.

En tanto, el senador radical Sergio Flinta dejó entrever que la banca le corresponde a Rubén Bassi.

Se desconoce cuándo decidirá la Comisión de Poderes del Senado, presidida por el ex gobernador Ricardo Colombi, tratar la cuestión.

Pero fuentes legislativas confirmaron a El Litoral que por ahora la comisión sólo analiza el pliego de Bassi.

Además ante la convocatoria a extraordinarias, se estima que el Senado resolvería la cuestión de la vacante la próxima semana. Pese a que, según dijeron los legisladores oficialistas, el cuerpo tiene la autonomía necesaria para estirar la definición y sesionar con un senador menos.