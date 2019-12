Programa Alimentar: aún no está implementado y brindan detalles

El Ministerio de Desarrollo Social informó detalles sobre el Programa Alimentar, a través de bases de datos del Anses, el mismo permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas. Este programa comenzará a ponerse en marcha en los próximos días.

Aclararon que no es necesario tramitarla porque su implementación será automática, cruzando bases de datos del Anses y de AUH, la recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la AUH. También embarazadas a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciben AUH.

La tarjeta será entregada por el banco que determine cada provincia y sólo se podrá utilizar para comprar alimentos. No se podrá extraer dinero en efectivo.

Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes y no reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes. En cuanto a la implementación será por etapas en cada una de las provincias de la Argentina. Aún no está instrumentado y por ello todavía no se están recibiendo inscripciones en Anses ni en Desarrollo Social.