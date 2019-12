Con donaciones de sauceños, el asilo juntó los $200.000 para cancelar un embargo

La noticia de un embargo judicial sobre el Asilo de Ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” movilizó a los pobladores de Sauce. No sólo se expresaron a favor de realizar una cruzada solidaria, sino que rápidamente se organizaron para reunir los $200.000. Objetivo que alcanzaron en menos de 15 días. Y ahora, con una donación realizada por el ex gobernador y actual senador provincial, Ricardo Colombi, están ejecutando una serie de obras en el hogar que alberga a 17 abuelos.

“Se abonó los $209.000 que faltaban para cancelar el embargo por la demanda laboral. El resto del dinero ya estaba depositado en el banco porque nosotros desde agosto del año pasado íbamos pagando cuotas, por supuesto, de acuerdo con nuestras posibilidades”, contó la presidenta de la comisión que administra el asilo, Marta Turza, en diálogo con El Litoral.

El último pago se concretó el pasado martes 10 y “esto fue posible gracias al aporte de muchos pobladores. La lista es extensa, y a cada uno de ellos, muchísimas gracias en nombre de los abuelos”, subrayó Turza.

Precisamente, los recursos fueron obtenidos a través de una cruzada solidaria que organizaron en una reunión que se realizó el martes 26 de noviembre en la Casa del Bicentenario. En esta oportunidad, autoridades municipales, el párroco local y pobladores en general analizaron distintas alternativas para juntar el dinero. Resolvieron recorrer casa por casa para pedir colaboración y colocar urnas en negocios locales. También en la primera jornada -miércoles 27 de noviembre- instalaron un gazebo en la plaza central.

Allí, tal como publicó este diario, en sólo cinco horas y media consiguieron donaciones por un monto de $27.000.

Desde aquella jornada, las donaciones no cesaron de llegar y, finalmente, lograron juntar los más de $200.000. “Se hizo el depósito y al día siguiente, el miércoles 11, se presentó un escrito en el juzgado con el correspondiente comprobante para que así nos levantaran el embargo”, precisó Turza. Al mismo tiempo, agregó: “Estamos felices”.

Es que además de poder cancelar la deuda, recibieron la donación de $220.000 por parte de Colombi. Con ese dinero, se está revocando la parte de atrás y reparando el frente, que presentaba grietas. Cuando concluyan esas tareas, pintarán las paredes. “Y con lo que resta, vamos a tratar de hacer el baño para discapacitados que tanta falta nos hace”, concluyó Turza.