Regatas desentonó en el último cuarto y perdió ante Platense

Sin encontrar respuestas a lo largo de todo el partido, pese a controlar el marcador en el primer tiempo, Regatas Corrientes perdió ante Platense por 79 a 83, en un partido que se definió en el minuto final.

Fue el tercer encuentro de la gira del equipo capitalino por Buenos Aires, que finalizó con un balance de un triunfo y dos derrotas, para un récord negativo de 4-6 en esta fase regular de la Liga Nacional.

Tras un comienzo errático por parte de ambos equipos, el equipo correntino encontró vías de gol en Smith y Gallizzi para ganar 15-6, diferencia que se redujo a siete puntos al final del primer cuarto.

En el segundo segmento, Diez y Gallizzi se fueron descalificados tras luchar más de la cuenta un rebote. Vázquez siguió la misma suerte, y Regatas sacó provecho de la situación para escaparse 23-12.

La reacción del Calamar llegó encabezada por Saglietti -goleador del juego con 26 puntos-, pero la jerarquía de Quinteros le permitieron a Regatas cerrar arriba la primera parte.

Regatas no jugó cómodo desde el tercer cuarto. En ataque no estuvo lúcido y en defensa nunca pudo encontrar a Saglietti. Así, lenta pero progresivamente el local, variando defensa individual con zonal, comenzó a encontrarle la vuelta al match al punto de que igualó las acciones en 55, con un doble de Saglietti.

En el inicio del último parcial apareció Ramírez Barrios anotando todos los puntos de su equipo, pero Platense con un triple de Bruna, que estaba encendido, pasó a ganar por 69 a 68 a los cinco minutos.

Regatas fue pura desesperación, equivocando los caminos, hasta que puso la pelota en el poste bajo para que Saiz empate el partido en 75 con menos de dos minutos para el final. Una tapa de Montero a Smith le permitió a Platense comenzar a inclinar la cancha a su favor, y Goldenberg no falló desde la línea para sentenciar el juego.