Conectaron equipo que restableció el servicio total de energía a Ituzaingó, Olivari y Apipé

Alrededor de las 18 de ayer, Ituzaingó, Villa Olivari y Apipé Grande volvieron a contar con suministro de electricidad en forma total, tras la puesta en funcionamiento -por parte de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes- del transformador de 30 MVA, prestado por la empresa Transnea, luego de la avería del equipo de 15 MVA el último domingo que afectó a estas comunas, tal como informó El Litoral en ediciones recientes.

De acuerdo con lo previsto, arribó el equipo proveniente de Resistencia (Chaco) y se procedió a su instalación, prueba y puesta en marcha. Cerca de las 18 de este martes se realizó la conexión y, minutos después, comenzó a distribuir la energía a las poblaciones citadas.

En este contexto, el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, confirmó a El Litoral que “a las 18 entró en funcionamiento el transformador y, de inmediato, abasteció a todo Ituzaingó, debería estar el 100 por ciento con energía”. Para garantizar esto, aclaró que “quedó una guardia de Dpec de Corrientes para supervisar que todo esté bien, además del personal local”.

Como se anticipó en la edición de ayer, el Jefe comunal indicó que el transformador “fue instalado en la Estación Transformadora Ituzaingó que está frente al barrio Mil Viviendas”. Luego de recordar que es un equipo de 30 MVA, ponderó que “tenemos energía asegurada para toda la temporada (de verano)”.

A la vez, destacó que “están por enviar un transformador más, así que tendremos energía de reserva”.

Mientras que sobre la falla que dejó sin luz a la ciudad, así como a Apipé Grande y Villa Olivari, manifestó que “no sabemos cuál fue el problema”, refirió Burna.

Pérdidas y evaluación

Tras la conexión energética, el intendente de Villa Olivari, Roberto Salas, resaltó en diálogo con El Litoral que “ahora ya estamos bien, los vecinos me fueron avisando que ya están con luz nuevamente. Es un alivio ya que hace dos días y medio que no podían descansar bien, sumado a que con las condiciones meteorológicas proliferan los mosquitos”.

En cuanto a lo ocurrido, señaló que “hace 25 años que vivo en la localidad y nunca vi algo así”.

Antes de que se conectara el transformador, el Jefe comunal dijo que “durante la mañana los vecinos hicieron una asamblea, estaban preocupados por lo que estaba pasando y me avisaron que iban a volver a manifestarse en la Ruta 12, a la altura de la comisaría. Ayer (lunes) ya lo hicieron un rato”, expresó.

Sobre la modalidad del reclamo, explicó que “era un corte parcial, de una mano dejaron pasar y estaban con carteles mostrando lo que estuvo pasando”.

Por un lado, aclaró que “en todo momento estuve en comunicación con el Gobernador, con el interventor de Dpec y con el Intendente de Ituzaingó, informándome sobre las gestiones que se estuvieron haciendo”. En paralelo, dijo que “entiendo el malestar de la gente”.

Por otra parte, señaló que “la mayoría de los comercios que trabajan con alimentos en cadena de frío tuvieron pérdidas, incluso muchas familias para esta fecha ya carnean ovejas o cerdos para las fiestas y también se echó a perder”. A ello agregó que “tenemos varios vecinos que por cuestiones de salud necesitan de la energía”.

En tal sentido, aseveró que “mañana nos reuniremos con el Viceintendente y los concejales para evaluar los pasos a seguir”.

