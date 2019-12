Cuatro clubes no continúan en la Liga

Cuatro clubes no continuarán en la Liga Correntina de Fútbol durante el próximo año calendario. Ellos son, Defensores de Torino, Santa Catalina, Peñarol y Popular.

Los tres primeros, no ratificaron su afiliación en la fecha tope estipulada por el estatuto, mientras que la situación de Popular era una crónica anunciada, ya que al caer la fusión con Mandiyú, y no participar del torneo Oficial de la temporada, correspondía la medida reglamentaria.

Cuando se produjo la escisión de la fusión con el Albo, la institución del barrio homónimo solicitó a la Liga Correntina el permiso para seguir compitiendo con sus divisiones inferiores, el cual le fue concedido, atendiendo a que no era aconsejable cortar la participación de las categorías menores y juveniles del club en pleno campeonato.

Pese a la medida, Popular solicitaría a la Liga Correntina su reafiliación. Y como la institución no registraría deuda, y el motivo por el cual dejó de competir fue al caer una fusión, en el caso de que el pedido ingrese dentro de los próximos 90 días, sólo deberá abonar el 10% del total de la afiliación.