Realizarán hoy manifestaciones a favor y en contra del protocolo ILE

Diferentes grupos y organizaciones realizarán hoy manifestaciones a favor y en contra de la aplicación en Corrientes del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el cual fue oficializado la semana pasada por el Gobierno nacional. Por un lado, habrá una manifestación frente al Ministerio de Salud, y por otro, un “abrazo simbólico” en la plaza 25 de Mayo.

Desde el Colectivo de Mujeres Organizadas convocaron a una manifestación frente al Ministerio de Salud (Córdoba 640) a partir de las 9.30, para exigir al Gobierno provincial su adhesión al protocolo ILE aprobado por Nación. “Nuestros derechos no se negocian y está contemplado en el Código Penal desde 1921”, argumentaron.

Además, rechazaron la posibilidad de “crear un protocolo alternativo que no contemple la posibilidad de abortar -como da la posibilidad la ley- sino de ‘acompañar’ a la mujer”.

Por su parte, desde el grupo “Correntinos por la vida” convocan a un abrazo simbólico que se realizará a las 13 en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. El pedido de este sector es “por un protocolo de contención y acompañamiento”, “políticas públicas que no descarten a nadie” y “que se puedan implementar”.

“No queremos que ningún argentino sea descartado, porque nuestra Constitución ampara al niño desde la concepción. El aborto no soluciona nada, al contrario, deja aún más secuelas”, agregaron.

Además, destacaron que se realizará la lectura de un documento, y solicitaron a los interesados llevar “un cartel con la frase ‘Corrientes pro vida’”.