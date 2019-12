A la vera de la ruta, vecinos pidieron la regularización del servicio de agua potable

“Hay quienes pretenden confundir diciendo que el reclamo es una cuestión política. Y eso no es así. Nosotros estamos agradecidos al Gobierno de la Provincia por las obras que está ejecutando con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable. Pero esos trabajos no deberían afectar el servicio, como está sucediendo hace varios meses”, reiteraron a El Litoral desde el grupo de vecinos autoconvocados de San Carlos. Por ello, ayer emitieron un comunicado destacando el aporte de diferentes funcionarios y -en paralelo- se manifestaron a la vera de la Ruta 14 para insistir con que se normalice la provisión.

Tal como informó este diario, el último sábado, el titular del Ente Regulador del Agua, Arturo Vázquez, junto con un ingeniero a cargo de los trabajos y autoridades locales, se reunió con los pobladores que se congregaron en la plaza. Allí, los dos primeros explicaron detalles de las obras, y que en 30 días estarían concluidas.

“No tenemos objeciones con esos trabajos. Por el contrario, acá el problema es otro y parte de él es que no están funcionando tres perforaciones porque los motores de extracción cayeron adentro y nadie los saca, ni los repara”, manifestaron. Al mismo tiempo, continuaron: “Esas y otras cuestiones más son las que provocan que gran parte de la localidad tenga serias dificultades con el servicio. Incluso, hay sectores -como en los barrios 25 de Mayo y Malvinas- en los que hace meses no sale el agua en las canillas de las casas”.

En este contexto, insistieron en que “por eso quien debía venir a dar explicaciones es la Jefa comunal porque ella además está como interventora de la asociación que administra el servicio. Pero no lo hizo”. Por eso, argumentaron, que ayer intentaron visibilizar su reclamo repartiendo folletos a la vera de la Ruta 14, más precisamente enfrente al establecimiento donde se desarrolla la fiesta en honor a Santa Catalina.

“En la organización de ese evento estuvo trabajando la intendenta Graciela Larraburu. Y ya que ella no viene a darnos explicaciones, fuimos nosotros allá, pero de forma pacífica y sin cortar la ruta. Pero como justo el predio ya queda en jurisdicción de Liebig, vino el comisario de ese lugar a exigirnos que nos vayamos”, contaron vecinos que participaron del reclamo.

Tras lo cual, añadieron que “trajeron escudos y otros elementos, pero no era necesario porque todo era pacífico. Más allá de la discusión con ellos, luego llegó un comisario de Ituzaingó, dialogamos y decidimos dejar de repartir los folletos porque no era el objetivo enfrentarnos con nadie, sino tan sólo visibilizar nuestro reclamo”.

Por último, reiteraron su agradecimiento al aporte que les brindaron. En este sentido, enumeraron: Ejecutivo Provincial, diputado provincial Ernesto Meixner, senadora provincial Carolina Martínez Llano, concejal Amaro y el Foro Vecinal de Corrientes.