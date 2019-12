Búsqueda de Schaerer: “La esperanza nunca la pierdo”, dijo Pompeya Gómez

Al menos diez días durará el rastrillaje y nueva búsqueda del cuerpo de Christian Schaerer en un arroyo situado en la ciudad brasileña de Uruguayana, en la frontera con Paso de los Libres.

El fiscal federal de Corrientes Flavio Ferrini, con apoyo del fiscal Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), logró encarrilar un trabajo conjunto que incluyó un estudio de impacto ambiental.

Hace unos días las excavadoras cruzaron al lado brasileño, importadas temporalmente por el Consulado argentino. La empresa a cargo del trabajo vaciará un tramo del arroyo para que los antropólogos lleven a cabo la pericia.

“Esta investigación empezó en septiembre de 2018 y nunca dejamos de insistir porque el río estaba muy crecido. Yo no voy a ir, no me siento bien, pero el fiscal Ferrini es el que va, me manda fotos y videos; estamos en contacto todo los días”, dijo Pompeya Gómez, madre del joven estudiante correntino secuestrado en septiembre de 2001.

Manifestó que si bien no es la primera vez que intentan dar con el joven, esta búsqueda “tiene muchas pistas parecidas a la investigación” que se hace del caso. “Esto es mucho más delicado, es una de las más certeras por todo lo que se va encontrando. El que dijo es un allegado a Salgán (condenado), es un brasileño que quiere la recompensa”.

En declaraciones a Radio Sudamericana, Pompeya se mostró muy conmovida. “En mi pieza está mi nietita porque vino mi hijo Gastón a acompañarme. Como familia estamos pasando días muy difíciles y tratamos de sobrellevar como podemos”.

“La sensación es positiva, porque son 16 años de llevar esta cruz y son 16 años de buscar, de arrastrar a mi familia y no poder disfrutar de nada. La esperanza nunca la pierdo, todos los días sueño con Christian que me pide que lo encuentre”, afirmó.

Por su parte el fiscal Ferrini dio detalles del trabajo a realizar a partir de esta nueva pista.

“El objetivo es desarrollar muros de contención para desaguar el arroyo hacia el río Uruguay y después los equipos científicos revisan la zona indicada y un poco más”. El área comprendida incluye la remoción de 185 metros cúbicos de suelo, en un tramo de 25 metros de largo, abarcando todo el ancho del curso de agua y dos metros de profundidad”.

En el plano judicial expuso que “hay circunstancias que tienen anclaje en los elementos indiciarios de la causa”, con lo cual agregó que “es importante descartar y trabajar la hipótesis”. Los datos aportados por un “tercero ajeno que toma conocimiento de otros se relacionan a la última vez que se habría visto con vida a Christian”.

En cuanto a la posibilidad de que Rodolfo Lohrmann sea extraditado de Portugal donde se encuentra detenido por una serie de robos, Ferrini adelantó que “tenemos la herramienta de la entrega temporaria para cumplimiento de actos procesales”, con lo cual Lorhmann podría ser trasladado temporalmente a la Argentina, pero esta situación se evaluará en base a los resultados de la búsqueda en el arroyo.

Sin pistas del paradero del joven estudiante

Christian Schaerer fue secuestrado el domingo 21 de septiembre de 2003 en la puerta de su vivienda, ubicada en el barrio Las Tejas de la capital correntina.

Por su rescate se pagó en noviembre de ese mismo año aproximadamente 273 mil dólares. Sin embargo nunca lo liberaron.

En 2005 se buscó su cuerpo en una isla perteneciente al Ejército Argentino, ubicada muy cerca de Paso de los Libres, sin resultados.

Y en noviembre de 2007, siguiendo otra pista, se exhumó un cadáver en el cementerio de la localidad paraguaya de Villa Elisa. Pero tampoco hubo éxito. No era él.

Ahora los trabajos se centran en Uruguayana, estado de Río Grande do Sul.