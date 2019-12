Denunciaron un robo de más de 8.000 litros de combustible

El grupo Ersa presentó este viernes una denuncia penal a los efectos de que se investigue la eventual comisión del delito de estafa por el consumo no declarado de màs de 8.000 litros de gasoil, informaron hoy fuentes de la compañía.

Se trata de un desfalco estimado en $420.000, sufrido por la firma Tecsa, dedicada al transporte de grandes cargas, a causa de un consumo no declarado de aproximadamente 8200 litros del combustible.

Si bien la firma no ha imputado a ninguna persona en particular, solicitó la intervención de la justifica para que se investigue no sólo a personal de la empresa (conductores y administrativos) sino también a proveedores de combustibles.

Luego de un trabajo de análisis y seguimiento, Ersa confirmó que los hechos se habrían producido durante octubre y noviembre en estaciones de servicio ubicadas en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.

La maniobra consistía en el uso de tarjetas YPF en ruta, sistema de carga empleado en la empresa para facilitar los procedimientos durante los viajes, denominados in itinere.