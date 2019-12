Salud afirma que se redujeron la mortalidad infantil y el embarazo no intencional en la adolescencia

El Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes presentó un informe sobre la política de trabajo que lleva adelante en cuanto a desarrollo, modernización y accesibilidad de servicios, como también crecimiento en cuanto a centros de salud. En este marco, mostraron varios indicadores, entre estos los que refieren a la mortalidad infantil y el embarazo no intencional en la adolescencia.

En relación a la mortalidad infantil, afirman en el informe que la curva de descenso se aceleró en los últimos tres años y que la estrategia para seguir en esa línea se basó en regionalización y red perinatal, principalmente sumada a la complejización de las maternidades y a la capacitación permanente de los profesionales.

En este marco, recordaron la visita de quien fue directora nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Diana Fariña, quien indicó: “La mortalidad infantil va bajando en la provincia, los datos son promisorios porque la curva está hacia abajo. En los últimos 10 años Corrientes ha bajado un 25 por ciento la mortalidad infantil y en los últimos tres años la curva se ha acelerado”.

Respecto al embarazo no intencional en la adolescencia, sostienen que “se han desarrollado planes efectivos en lo que es la prevención del Embarazo No Intencional en la Adolecencia a través del plan Enia que se llevó adelante junto con la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolecencia; trabajando con asesorías a los jóvenes y facilitando métodos anticonceptivos garantizados. La Provincia colocó 9.744 implantes de larga duración, además de otros métodos como el dispositivo intrauterino (DIU) o CIU”.

En el informe que emitió el Ministerio de Salud también se refirieron a las capacitaciones permanentes a efectores de salud y las asesorías que se brindan a los adolescentes sobre Educación Sexual Integral, Salud Reproductiva y sobre la disponibilidad de métodos anticonceptivos. Se redujo de 21% en el 2014 a 18% en el 2018.