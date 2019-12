Le dieron 6 años y medio de prisión a Sergio Varisco

El ex intendente de Paraná Sergio Varisco (Cambiemos) fue condenado a seis años y medio de prisión por narcotráfico. Además, deberá pagar una multa de 200 mil pesos por el delito de comercialización de estupefacientes.

La sentencia fue dada por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. “Nunca vendí ni consumí drogas. Tengo bronca por muchas mentiras”, dijo Varisco en esa última intervención con el Tribunal.

En tanto, Daniel “Tavi” Celis, señalado como jefe narco de Paraná, fue sentenciado a 13 años de cárcel y una multa de 250 mil pesos.

Varisco fue encontrado culpable de realizar “un acuerdo” en septiembre de 2017 con “Tavi” Celis en el que “se comprometió a entregar 50 mil pesos mensuales para financiar” la venta de drogas.

Respecto de Celis, el ex intendente Varisco había dicho que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio. En ese sentido, apuntó que la causa posee “muchas mentiras” y puso la mira en los peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en la investigación.

“Todas las supuestas pruebas y escuchas que se encontraron demostraron que no era, así y que no tengo que ver con el tema drogas, hice la indagatoria, son 150 páginas de declaración, y la Fiscalía insiste en involucrarme”, agregó. Finalmente se calificó como un hombre con “ética y honestidad”, y pidió “poner a salvo” su conducta y su pasado.

Por su parte, Celis, reiteró que tanto Varisco, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira “no tienen nada que ver, son inocentes de la causa”.

“Yo necesitaba plata (por eso empezó a vender drogas) y el intendente no había cumplido muchas promesas, pero Dios se encargará por todo el daño que él causó”, agregó el presunto narco, que también le pidió perdón a otra de las imputadas, Luciana Lemos, quien aseguró que también es inocente.

“Soy culpable de una causa, no la de la narcoavioneta, por eso pido justicia, que se me juzgue por las cosas que hice, no por lo que no hice.” Varisco quedó detenido bajo la modalidad domiciliaria hasta que la sentencia quede firme. Candioti aseguró que se trató de “una verdadera organización” dedicada a la comercialización de droga “a gran escala integrada por múltiples integrantes”.