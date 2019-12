Ferroviario fue superior a Mandiyú, pero no lo pudo traducir en la red

Pese a que Ferroviario fue más que Mandiyú, la primera final del torneo Cuadrangular clasificatorio al torneo Federal Regional Amateur disputado ayer en cancha de Huracán Corrientes no tuvo dueño, y todo se definirá el fin de semana, cuando se dispute el encuentro revancha en el mismo escenario, probablemente el domingo, también desde las 18.

El Tren Verde tuvo las más claras opciones para romper el 0 a 0, pero no lo pudo plasmar en la red, fallando en la definición, o encontrando la resistencia del arquero Franco Hernández, quien se transformó en la figura del encuentro.

En el inicio del juego fue un poco más Mandiyú, que estuvo cerca de marcar con un sorpresivo remate de media distancia de Gamarra, aprovechando el fuerte viento a favor, que Jara logró desviar.

Sin embargo, a partir del primer cuarto de hora, Ferroviario logró hacer pie en la mitad de la cancha, y paulatinamente fue tomando el control de las acciones para comenzar a llevar peligro al arco del conjunto Albo.

Un tiro libre de Retamozo, luego de una infracción que le cometieron a Kuchak, quien escapaba a pura potencia, obligó a la primera respuesta de Hernández, quien despejó el peligro arrojándose contra su palo izquierdo.

En doce minutos, hubo cinco chances claras para el Tren Verde, ante un Mandiyú que lució confundido en la mitad de la cancha y ofreció muchas ventajas en defensa.

Hernández, rápido de piernas, achicó muy bien una entrada de Benítez, tras habilitación de Ramírez. Un minuto después, un disparo cruzado del zurdo fue devuelto providencialmente por el caño izquierdo, y en el rebote despejó un defensor en el área chica.

El arquero de Mandiyú volvió a lucirse con otra parada a Benítez, esta vez tras pase de Barreto, que se retrasa unos metros para pivotear y complicaba al fondo del equipo Albo.

En la mejor jugada colectiva de la tarde, Barreto levantó la pelota para Mambrín, que la jugó con la cabeza de primera para Kuchak, que se acomodó y sacó un derechazo que Hernández manoteó por arriba del travesaño.

En el complemento el trámite fue más equilibrado, pero Mandiyú no tuvo opciones, y Ferroviario se perdió sobre el final dos chances muy claras para ganar el partido.

A poco del final, Brunetti se fue en diagonal desde la medialuna hacia el área, del centro a la izquierda, para enviar un centro que encontró a Kuchak ingresando por el centro, pero el cabezazo del delantero tras dar en el travesaño se fue por arriba.

La última fue en tiempo de descuento, cuando Badaró captó un rebote tras un tiro de esquina, y su remate de volea ejecutado desde las puertas del área, fue desviado por sobre el horizontal por Hernández, que ayer clausuró su arco.

Ferroviario fue más y mereció la victoria, aunque le faltó el gol. Mandiyú deberá mejorar mucho porque después de hacer 9 goles ante Curupay en semifinales, ayer prácticamente no llegó con peligro, y en la revancha tendrá la obligación de conseguir el triunfo, ya que un nuevo empate favorecerá al Tren Verde, que cuenta con ventaja deportiva por haber terminado en mejor posición el campeonato.