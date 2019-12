Valdés: “Seguimos mejorando toda la infraestructura de la ciudad para siempre”

El gobernador Gustavo Valdés recorrió ayer diferentes frentes de obras en los barrios de la Capital. El mandatario ratificó su compromiso para con la ciudad y destacó la reducción de costos de hasta un 40%.

Los proyectos comprenden el reasfaltado del barrio Berón de Astrada y el avance del cordón cuneta en los barrios Nuevo y Seminario, y para culminar, se hizo presente en el Bañado Norte y en el Colombia Granaderos, en los que inspeccionó obras de pavimentación que se ejecutan en dos sectores de los barrios.

El primer mandatario junto con el ministro de obras y servicios públicos, Claudio Polich, entre otros funcionarios provinciales y municipales, recorrieron la obra de reasfaltado de la avenida Sarmiento, en el barrio Berón de Astrada de Capital, que actualmente cuenta con más de 800 metros que mejoran la transitabilidad de los vecinos y que, “gracias a la nueva maquinaria que incorporamos y a la Planta de Asfalto, reducirá los costos en un 40%”, aseguró Valdés.

Seguidamente, la comitiva se dirigió hasta el barrio Nuevo, donde observaron el avance de las 30 cuadras de cordón cuneta y las 40 cuadras en proceso de ejecución en el barrio Seminario.

Para terminar la jornada, visitaron las obras de pavimentación que se vienen realizando en la calle Rolón del barrio Bañado Norte, como también en la calle Fragata Hércules en la zona del Colombia Granaderos.

De esta manera, el Gobernador ratificó: “¡Seguimos mejorando la infraestructura de la ciudad para siempre!”.

Reconocimiento

Valdés junto con el ministro secretario general de Gobernación (y diputado electo) Juan Carlos Alvarez, en horas de la tarde en el salón Amarillo de Casa de Gobierno presidieron el acto de reconocimiento a 32 agentes de dicha cartera que se han acogido al régimen jubilatorio en el periodo 2017/2019.

En la oportunidad, el Gobernador destacó a los presentes diciendo que “las funciones públicas nos debe honrar al pueblo” y felicitó a las familias que “darán un paso adelante con estos cambios”.

“Toda nuestra historia política está enmarcada en tantos hechos que han marcado sus inicios, que han dado lo mejor de sí”, expresó y añadió que “sin trabajadores que brinden todo, no es posible llevar adelante estas funciones”.

En este marco, Valdés anunció que “a partir de ahora que se van, encontrarán en su sueldo un pequeño reconocimiento de este Gobernador para que estemos más equiparados y para que la brecha no sea tan grande” y agregó que “vamos a seguir haciendo ese esfuerzo para estar un poquito mejor”.

Finalmente, sentenció que “debemos apostar a sus hobbies y brindarle tiempo a la familia que han dejado de lado por momentos de funciones; ahora compénsenlo, ya que han cumplido con la labor”.

Hizo lo propio el secretario general de Gobernación, Juan Carlos Alvarez, quien en esta “tarde especial de reconocimiento” se mostró agradecido “a los hombres y mujeres que se brindaron por la Provincia, demostrando a los que llegaban el camino de la responsabilidad”, y auguró “que todos puedan reencontrarse con sus seres queridos”.

En representación de los agentes que prestaron servicio en la Provincia, como muestra de agradecimiento, María Teresa Daniel expresó que “en esta casa encontré siempre las puertas abiertas para todas las gestiones que he realizado”, destacando la predisposición del Estado para con los agentes retirados.

Los agentes homenajeados, que se acogieron al régimen jubilatorio en el período 2017-2019, fueron 32.

Además, acompañaron al Gobernador y al ministro los subsecretarios Patricia López, Raúl Nicolini y Eduardo Pardo, y la subdirectora de personal de la Gobernación, Celeste Prieto.