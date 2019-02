Intendente bonaerense envió donaciones para los damnificados en Mercedes

La intendenta de Mercedes, Elvira Sánchez, recibió en su despacho a Pablo Mansilla, el secretario privado del Jefe comunal bonaerense Mario Alberto Ishii. El citado funcionario envió un camión con donaciones aportadas tanto por el Municipio como por pobladores de José C. Paz para que sean distribuidas entre las familias que fueron afectadas por las abundantes lluvias.

Prendas de vestir para niños y adultos, calzados, alimentos no perecederos, agua mineral y elementos de limpieza y colchones, formaron parte del cargamento que arribó a Mercedes en la tarde del último miércoles.

En este contexto, Mansilla expresó que “este tipo de aportes no tienen colores políticos. La ciudad de José C. Paz es muy solidaria y querían estar cerca de la gente que más necesita en estos momentos”.

En tanto, desde el Municipio recordaron que el intendente Mario Alberto Ishii es un asiduo concurrente a la festividad del Gaucho Gil.