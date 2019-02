Un ladrón chocó 7 autos y se degolló cuando se vio cercado por la policía

Un hombre de 31 años que transitaba por la autopista Rosario-Santa Fe chocó contra un camión, le robó su auto a una familia y luego de varios kilómetros colisionó a otros diez vehículos y embistió una barrera del peaje, pero cuando iba a ser detenido se suicidó a cuchilladas, informaron ayer el jefe de Policía de Santa Fe, Marcelo Villanúa, y voceros judiciales.

El hecho, que se conoció ayer, ocurrió el viernes alrededor de las 19.30, cuando Ezequiel Germán Giuliano conducía un Volkswagen Bora blanco y comenzó a pasar autos a toda velocidad y a embestir a varios, entre ellos a un camión que llevaba cereal y terminó volcado a la altura del kilómetro 9 de la autovía.

Voceros de la Fiscalía rosarina informaron a Télam que "a la altura del acceso a la ciudad de Capitán Bermúdez, en sentido sur-norte, un Volkswagen Bora colisionó a gran velocidad a varios vehículos que se encontraban en la autopista, siendo afectados un Renault Fluence, un Chevrolet Onix y un camión con acoplado que volcó y derramó parte de su carga de cereal".

Un portavoz judicial narró que "luego de detener su marcha, amenazó con un arma blanca al conductor de un Chery Tiggo, se lo robó y se dio a la fuga hacia la ciudad de Santa Fe".

"En la zona del peaje troncal del kilómetro 22 de la autopista embiste las barreras y se dio a la fuga, y unos kilómetros más adelante colisiona a un Chevrolet Corsa, un Renault Duster y un Peugeot 308", explicó el vocero. Finalmente, a la altura del kilómetro 47,5 de la autopista fue interceptado por un móvil del Comando Radioeléctrico de Fray Luis Beltrán.

"El conductor descendió del vehículo sustraído y comenzó una fuga a pie, pero antes de ser detenido por los agentes policiales que lo perseguían extrajo un arma blanca, con la que se suicidó", agregó la fuente.

Según el jefe de Policía, "al verse rodeado por el personal policial, empieza a gritar que lo maten porque si no se mataba él y se empieza a apuñalar en el abdomen y el cuello".

También relató que el conductor fue reducido, pero cuando llegó la ambulancia ya había fallecido producto de la gravedad de las heridas. Respecto del joven, Villanúa indicó que "se está verificando si tiene antecedentes" y que todavía no se entiende por qué actuó de esa manera.

Agregó que en todos los choques, se vieron involucrados once vehículos, pero los ocupantes de los autos sólo sufrieron heridas leves.