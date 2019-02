Puesteros de Ex Vía sostuvieron las estructuras , evitando que las carpas vuelen

Una vez más los puesteros de Ex Vía sufrieron los embates del clima, pero durante el temporal del sábado evitaron que el viento se lleve las carpas prendiéndose de las estructuras. No obstante, el agua volvió a perjudicar algunas mercaderías por lo que insistirán con la audiencia con el Gobernador para obtener créditos y poder seguir trabajando.

“Este temporal no fue tan grave para nosotros como el anterior, ya que estábamos y pudimos evitar que todo se caiga”, aseguró Norma Zabala en comunicación con El Litoral.

En cuanto a las consecuencias de la caída de los 48 milímetros de acuerdo al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), manifestó que “se mojaron algunas cosas, por suerte pudimos actuar rápido y sostener la estructura, porque o sino perdíamos todo de nuevo como sucedió con la lluvia pasada cuando se desplomó la estructura”.

Por último, Norma comentó que “mañana (por hoy) presentaremos una nota al Gobernador solicitando la audiencia y el crédito para poder comprar mercadería”.