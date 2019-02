“Siempre se sacan cosas positivas”, dijo Gallizi

Luego del paso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plantel de Regatas Corrientes retomó los entrenamientos ayer de cara a lo que será el encuentro de mañana frente a Quilmes de Mar del Plata, el último que disputará en el mes de febrero.

En la Capital Federal, Regatas perdió con Boca Juniors y San Lorenzo. Previamente también cayó en Formosa contra La Unión. Es decir que acumula tres derrotas consecutivas.

“Lamentablemente no pudimos quedarnos con ningún juego. Ahora no se dio, es una tristeza. Pero de todo lo malo siempre se sacan cosas positivas”, sostuvo Tayavek Gallizi.

“Tenemos que ser más duros, sostener más nuestro juego, nuestro ritmo. Ante Boca y San Lorenzo jugamos 20 minutos muy buenos y después no lo pudimos sostener y nos terminaron dando vuelta el resultado”, añadió.

Gallizi analizó los últimos dos encuentros.

“El partido con Boca fue bastante polémico. Era un partido que lo teníamos controlado pero después por equis causa se pusieron en juego inmerecidamente”, sentenció el pivote.

“Contra San Lorenzo hicimos un gran partido, el resultado final es un poco mentiroso (-16 puntos). Faltando dos minutos estábamos a cuatro puntos y con chances de seguir achicando la diferencia, pero no pudimos definir y se nos terminó escapando”, completó.

El jugador “Fantasma” aportó 20 puntos ante San Lorenzo para mantener a Regatas en juego, y con claras chances de llevarse el partido. “Yo prefiero sumar en dos cosas pero ganar. Duele mucho hacer 20 puntos y que el equipo no haya ganado, pero bueno son cosas que pasan”.

“Me siento muy cómodo con el sistema de juego, cada vez tengo más confianza. Es interesante saber que podemos anotar desde todas las posiciones. Todos mis compañeros tienen poder de anotación y lo aprovechamos”, finalizó.