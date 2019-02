“Mis compañeros me ayudaron a ser la figura”, sostuvo Michael Hicks

San Martín volvió a Corrientes y lo hizo con una buena victoria frente a Quimsa 79 a 72 por la producción que mostró el equipo correntino y por la calidad del rival. En la noche del jueves, el jugador destacado en el plantel rojinegro fue el panameño Michael Hicks que terminó con 26 puntos en poco más de 35 minutos en cancha.

“Mis compañeros me ayudaron a ser la figura. Me ayudaron a darme libertad para jugar. La fluidez que logramos me permitió tener la pelota en mi poder para buscar el aro, pero no soy un jugador que fuerza las acciones, si no puedo lanzar busco la descarga para un compañero”, sostuvo el jugador que representará a su país en la próxima ventana eliminatoria de cara al Mundial China 2019.

El entrenador de Quimsa, Silvio Santander, entendía que Hicks podía ser un jugador determinante y por eso le asignó una marcación personal que tenía la misión de impedirle participar de los sistemas ofensivos.

“Intentaron cansarme, pero yo estuve tranquilo y seguro de lo que debía hacer”, dijo el jugador de 42 años.

Respecto a la victoria por la Liga Nacional, Hicks analizó: “En los primeros minutos estaba perfecto lo que hicimos, pero después tuvimos errores en comunicación, algo que era muy importante poder mantenerla. Tuvimos algunos errores y pudieron pasar al frente”.

En el primer tiempo, San Martín logró sacar una distancia de 14 puntos, pero terminó perdiendo por 1 (42-41). “Lo importante fue que mientras ellos estuvieron arriba no nos quebraron. Nos pudimos mantener cerca en el marcador pese a que jugamos un poquito mal”, reconoció el alero.

En el cuarto final, San Martín recuperó su estilo, pasó a comandar las acciones y se quedó con el triunfo. “La parte defensiva fue esencial. Volvimos a jugar sueltos, como debemos hacerlo, logramos empatar y luego pasar a controlar el partido”.

También resaltó: “Sebastián (González) nos dice que tratemos de no salir del patrón de juego porque cuando lo hacemos somos un desastre. Esta vez estuvimos concentrados, lastimando donde debíamos hacerlo, jugando casi los 24 segundos por ofensiva y buscando el pase extra para ganarle a un gran equipo”.

San Martín volverá a presentarse mañana en el Fortín Rojinegro cuando recibirá a Quilmes de Mar del Plata.