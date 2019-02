Francisco echó de la Iglesia a un cardenal denunciado por abuso

El Papa Francisco decidió despojar del estado clerical, la máxima sanción canónica dentro de la Iglesia, al ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, que en julio pasado había renunciado a su título de cardenal asediado por las denuncias por abuso sexual en su contra.

La sanción contra McCarrick, de 88 años, fue comunicada este sábado por el Vaticano luego de que el Tribunal eclesiástico para casos de pederastía sacerdotal, la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo encontrara culpable de violaciones al Decálogo de Comportamiento con adultos y menores, con el agravante de abuso de poder.

La sanción es “definitiva” por decisión del Papa Francisco y no podrá ser recusada, informó ayer una nota del Tribunal vaticano distribuida a medios acreditados, entre ellos Télam.

Recluido en una celda hace más de seis meses, cumpliendo con la oración y penitencia impuesta por Francisco al aceptarle su renuncia como purpurado, McCarrick fue informado de la decisión este viernes 15 de febrero, informó el Vaticano.

Con el despojo del estado clerical, y la reducción consiguiente al estado laical, McCarrick no podrá administrar los sacramentos, presentarse o vestir como un sacerdote ni recibir asignación económica alguna por parte de instituciones eclesiales.

La condena es el resultado de un proceso por el presunto abuso sexual de un niño de 16 años.