San Martín busca cerrar febrero en ganador frente a Quilmes

San Martín cerrará como local su calendario del mes de febrero en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), cuando esta noche reciba en el Fortín Rojinegro a Quilmes de Mar del Plata en la continuidad de la fase regular del certamen.

El partido comenzará a las 21, contará con el arbitraje de la terna integrada por Daniel Rodrigo, Jorge Chávez y Raúl Sánchez, mientras que el comisario deportivo será Luis Duarte.

El equipo “rojinegro” regresó a la senda de la victoria el jueves, cuando venció a Quimsa de Santiago del Estero por 79 a 72, elevando su récord positivo en el torneo a 9 triunfos y 7 derrotas.

Los dirigidos por Sebastián González lograron desequilibrar el encuentro en el último cuarto, donde en base a una buena defensa secó a su rival, y en ofensiva contó con una gran participación del panameño Michael Hicks, acompañado de Lucas Faggiano y Lee Roberts.

“Veníamos de dos pérdidas fuera de casa y teníamos que tratar de ver cómo poder ganar, en especial contra Quimsa, que es uno de los favoritos, pero el trabajo que hicimos defensivamente nos ayudó”, expresó Michael Hicks en declaraciones realizadas a radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

En cuanto a su desempeño personal, el goleador del juego con 26 puntos, agradeció “a mis compañeros que me ayudaron a salir con un poco de libertad. En todos los juegos me salen a contener (…) me rotaban jugadores, trataban de cansarme pero estaba tranquilo, sereno y enfocado en lo que tenía que hacer para ayudar al equipo a ganar”.

El partido ante La Fusión representó el regreso a Corrientes tras las giras por Chile (Liga de las Américas) y Córdoba (por LNB), donde cayó ante Instituto (96-78) y Atenas (100-96, en tiempo suplementario).

Luego del juego de hoy, San Martín entrará en un paréntesis de dos semanas, ya que recién volverá a jugar en el mes de marzo, comenzando la agenda como local ante San Lorenzo (domingo 3 a las 21), mientras que luego saldrá nuevamente de gira para enfrentar a Argentino de Junín (jueves 7), luego a Estudiantes de Concordia (sábado 9) y cerrando ese periplo en Mercedes ante Comunicaciones (lunes 11).

Ferro ante Olímpico

Ferro Carril Oeste será local frente a Ciclista Olímpico de La Banda, en uno de los cinco encuentros de fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) que se disputarán esta noche. El partido se desarrollará desde las 21 en el estadio Héctor Etchart de Caballito.

Ferro (11 triunfos y 5 caídas) se mantiene como único escolta del tricampeón San Lorenzo (12 victorias y una derrota), al tiempo que Olímpico se posiciona duodécimo, con un registro de ocho éxitos y ocho perdidos.

Además, Argentino de Junín (4-12) recibirá a partir de las 21 a Boca (9-8), y desde las 21.30 Atenas (3-12) hará lo propio ante Obras (10-7).