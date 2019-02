Melconian: “El plan ‘picapiedra’ del FMI es incontinuable”

El economista y ex titular del Banco Nación Carlos Melconian analizó ayer la política económica del Gobierno y el plan del FMI al que calificó de “picapiedras”.

“Hubiera imaginado a esta altura una inflación probablemente más baja”, reconoció.

Sobre la situación económica actual planteó que “estamos con una inercia de precios no inherente a lo tarifario”. La actividad productiva también está en la mira para solucionar los problemas económicos: “Este nivel de actividad muy negativo que está dentro de lo esperable para lo que era, la tasa de inflación debiera estar dando una señal que todavía no tiene", afirmó.

La misión del Fondo Monetario Internacional, que trata de auditar las maniobras del Gobierno en el camino a normalizar las cuentas del Estado, para Melconian está rindiendo frutos. “Vino y cortó la emisión de moneda, está llevando el déficit fiscal a cero”, confirmó Melconian.

Sin embargo, calificó el plan de “picapiedra”, “bruto y tosco”. La economía argentina no está exenta de lo que ocurre a nivel mundial y diciembre no fue un buen mes para la mayoría de los países desarrollados. “El mundo de ahora que es menos suba de tasa, aún pendiente el Brexit, no hace el milagro de convertir al plan ‘picapiedra’ en otra cosa mejor”, analizó esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Pese a los esfuerzos del Gobierno de cumplir las demandas del FMI, según el economista, “el plan picapiedra del FMI como fue diseñado originalmente es incontinuable. Pero no porque está fracasando. Es porque fue para una emergencia”.