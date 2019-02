Movilización en Sauce para reclamar mejoras en el suministro eléctrico y la repavimentación de la Ruta 126

En Sauce, tal como se informó en la edición de ayer, un grupo de vecinos autoconvocados se concentraron en la plaza San Martín para expresar su malestar por los reiterados cortes de luz. Además, reclamaron la reparación de las calles y la repavimentación de la Ruta Provincial 126.

Ramón Meza contó a este diario que en la oportunidad, comerciantes, profesionales de distintas áreas, autoridades religiosas y vecinos dieron detalles de las diferentes dificultades que deben soportar como consecuencia del déficit en el suministro de electricidad.

En este contexto, señaló que los usuarios aclararon “que la queja no es contra los empleados de la Dpec, ya que ellos no cuentan con los elementos necesarios para hacer su tarea”.

Tras lo cual, destacó que “con cacerolas y otros objetos que podían provocar ruido, los pobladores pidieron la presencia de la intendente”. Si bien la funcionaria no se presentó en la plaza, los usuarios resolvieron continuar con su manifestación realizando un “bocinazo” por el pueblo.

Luego de recorrer las calles, se dirigieron hasta la Municipalidad. Allí concluyó el reclamo; no obstante, fijaron nuevas fechas de reunión para continuar exigiendo respuestas por parte de la Dpec y las autoridades.

Considerando en este punto que al pedido de mejoras en el suministro eléctrico se sumaron los reclamos del arreglo de calles y la repavimentación de la Ruta Provincial 126.