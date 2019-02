Se reúne el peronismo, con portazos anticipados

El Partido Justicialista se reunirá hoy en un intento por mostrar unidad. La convocatoria fue realizada por la actual conducción, que hasta ahora se había llamado a silencio. El objetivo es convocar a la mayor cantidad de espacios, pero varios dirigentes ya anunciaron que no asistirán. Los intendentes serán los grandes ausentes, entre otros.

De las 73 listas que reservaron nombres y números para la interna, la mayoría no asistiría. Arguyeron que no está claro el objetivo de la convocatoria. La grieta comienza a hacerse visible en pleno seno del peronismo.

Las líneas internas del Partido Justicialista, organizaciones gremiales y representantes de centrales obreras, movimientos sociales, colectivos de mujeres, organizaciones estudiantiles y de juventudes partidaria buscarán congregarse hoy a las 10 en la sede partidaria.

“El plenario abierto y participativo surgió de propuestas consensuadas, invitaciones y autoconvocatorias que se plantearon la mayoría de las líneas internas que competirán en el comicio partidario previsto para el 31 marzo próximo”, informaron.

“Se espera que en el encuentro, el justicialismo correntino defina marco y formalice compromisos para la participación amplia, plural, respetuosa, democrática y transparente de todos los sectores partidarios en el proceso interno que está en marcha para elegir autoridades partidarias y candidatos a cargos electivos”, explicaron.

También se analizará el contexto económico, social y político de la Nación, la Provincia y los municipios, se proyectarán los posibles escenarios electorales -nacionales y locales- en los que competirá el peronismo, se ratificará el rol opositor del PJ -a ECO, a Cambiemos, a sus aliados y sus políticas neoliberales-, se pregonará la unidad partidaria y la construcción de una gran alianza nacional, popular, democrática y progresista como ya se definió en anteriores plenarios del Congreso, Consejos provinciales y Consejos Departamentales del PJ.

“El objetivo es sentar las bases de un gran acuerdo. Será una reunión importante, varios sectores del partido venimos conversando y decidimos hacer una reunión para analizar el proceso interno que desembocará el 31 de marzo, es la posibilidad de aglutinar voluntades y ver si llegamos a una unidad o tratar de que compitan menos líneas internas”, señaló el vicepresidente del PJ, Jorge Antonio Romero.

Los intendentes que representan el poder territorial en una veintena de municipios ya anunciaron que no asistirán.

Tampoco asistiría el candidato a presidente Rodolfo Martínez Llano, ex legislador nacional y referente de la linea interna “Vamos Compañeros”.