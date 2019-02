“Con algunas cosas no me sentí cómodo”, explicó Treise

El lunes por la tarde cuando el club Gimnasia de Comodoro Rivadavia oficializó a través de sus redes sociales la llegada del base Jonatan Treise, lo que era una verdad a media voz puertas adentro de Regatas Corrientes terminó por salir a la luz. El misionero ya no se encontraba a gusto en el plantel Fantasma conducido por Lucas Victoriano y decidió un brusco cambio de Norte a Sur en el mapa de la Liga Nacional de Básquetbol.

En cuestión de días el representante de Treise acordó su salida del parque Mitre y su arribo al elenco patagónico. Ayer, ya como nuevo jugador de Gimnasia de Comodoro, explicó en UCU Radio las razones de su alejamiento de Regatas.

“Del Sur al Norte sin escala, esa es mi vida. No paro nunca. No hay que darle tanta vuelta, solamente hacer entender que a veces el estado interno de uno está por sobre el básquet, y es importante estar lo más tranquilo posible. Con algunas cosas no me sentí cómodo en el primer momento y eso hizo que la convivencia sea más difícil y tomamos esta decisión con mi familia, que son quienes me apoyan. Lo hicimos así porque no encontramos otra forma, lo charlamos con quien teníamos que hacerlo y estamos en una distancia muy larga en las sensaciones de uno y del otro. Busqué la forma de comprimir, no quiero hacer una novela porque no la hay; quiero sentirme bien dentro del campo de juego, no hay mucho más que agregar sobre la decisión que tomé”, expresó.

“No quería entrar en detalles por respeto. Tengo una parte de responsabilidad por mis acciones y también hay del otro lado. No quería armar nada, simplemente cambiar de aire y no sé si es el mejor momento, pero estoy contento con la decisión que tomé. Vamos a movernos a otro punto del país y las decisiones hay que tomarlas, era lo mejor para mí y mi familia”, agregó.

“La decisión fue de los dos, el club estaba buscando un destino. No hablaron conmigo, pero se lo comunicaron a mi representante y enseguida se pusieron a trabajar. Tanto para mí como para Regatas no era conveniente seguir estirando algo que no iba a encuadrar. Del otro lado había una intención de hacer este cambio y por suerte apareció un club como Gimnasia con un proyecto con el que me sentí identificado; tiene un proyecto ya encaminado”, detalló.

“Yo no estaba del todo contento con algunas cosas que prefiero guardármelas para mí por respeto al club”, expuso y aclaró que “no hay palabras de agradecimiento para la gente que trabaja en Regatas”.

Treise en el Fantasma jugó 18 partidos en la fase regular (se perdió por lesión el último juego frente a Quilmes), con un promedio 22,5 minutos en cancha (el quinto más elevado del plantel), 6,3 puntos, y 3,1 asistencias.