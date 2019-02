Roban en propiedad de ex ministro de Gobierno

En la localidad de San Roque, en un rápido accionar de la Policía, lograron atrapar a un delincuente que se metió a robar a una propiedad céntrica, perteneciente al ex ministro de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde.

La información, confirmada de manera oficial revela además que este hecho constituye el primer caso en San Roque donde una persona es llevada a juicio abreviado (Flagrancia). Para la Policía está totalmente esclarecido.

En la madrugada de ayer, un sereno llamó a la comisaría al advertir que un sujeto había ingresado a un inmueble en construcción que está en pleno centro de San Roque, propiedad del Ex Ministro de Gobierno y Justicia y Ex Diputado Provincial Dr. Walter Insaurralde.

Inmediatamente una Comisión Policial que se hallaba de recorrida en prevención de ilícitos se dirigió hacia dicho lugar, siendo sorprendido en el interior del inmueble un sujeto de apellido Núñez.

El mismo tenía con él, elementos que pretendía robar. Además se confirmó que para cometer el hecho tuvo que violentar una puerta. El detenido fue puesto a disposición de las Autoridades Judiciales de Goya, y el mismo será sometido a una investigación por Flagrancia, siendo la primera vez en esta localidad de San Roque que una persona sea llevado a este juicio abreviado, destacaron.