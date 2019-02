“Seguiremos en las calles”, anunció el mandatario interino

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, brindó este sábado un discurso en el cierre de la masiva manifestación opositora en Caracas, en el que anunció el inicio del “acopio de la ayuda humanitaria” en tres países fronterizos y aseguró que el dictador Nicolás Maduro “se quedó absolutamente solo” y que nadie “se inmolaría por él”.

“Hoy anunciamos una coalición mundial por la ayuda humanitaria y la libertad en Venezuela. Tres puntos para la ayuda humanitaria: el primer punto será Cúcuta, en Colombia. Y habrá dos puntos más que anunciaremos en los próximos días. Uno estará en Brasil y el otro en una isla del caribe”, detalló.

Además, el líder opositor aseguró que seguirán “en las calles hasta que logremos la libertad”. “Vamos a cambiar Venezuela con la certeza de que tenemos un gran país”, agregó.

“Desde los que hoy usurpan el poder, apostaron porque se disipara la energía. Yo pregunto: ¿vamos a seguir en las calles? Claro que vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad”, señaló el presidente interino designado por la Asamblea Nacional de Venezuela.

Guaidó se refirió también a las fuerzas armadas de Venezuela, en el mismo día en el que un general de alto rango de la Fuerza Aérea rompió con el régimen chavista para reconocer al opositor como presidente legítimo. “Usted, soldado, tendrá en sus manos la decisión de que entre esa ayuda humanitaria”, dijo, agregando luego que no buscan “torcer brazos” sino “estrechar manos a todos los sectores de Venezuela”.

Sobre la amenaza de un brote de violencia, el opositor se mostró tranquilo. “Aquí no hay miedo a una guerra civil, porque el 90% del país quiere cambio. Nadie en Venezuela está dispuesto a inmolarse por un dictador que no ofrece ningún tipo de solución al pueblo”, dijo, agregando que Maduro “se quedó absolutamente solo”.