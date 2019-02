Preocupante cifra de femicidios

Juana Carolina Britez Rojas, una vendedora paraguaya de 34 años y embarazada de cinco meses, murió después de agonizar 12 días en un hospital de nuestro país por las quemaduras ocasionadas por su marido, quien la roció con gasolina y la prendió fuego. Valeria Coppa, enfermera de 40 años, recibió un disparo en la cabeza a plena luz del día a manos de su ex pareja en la ciudad patagónica de Bariloche. El cadáver de la odontóloga Gissella Solís Calle, de 47 años, permaneció dos semanas enterrado cerca de una ruta hasta ser localizado días atrás. Son las últimas tres víctimas de los 22 femicidios registrados en Argentina en el primer mes del 2019, un 10% más que un año antes.

La erradicación de la violencia de género se ha convertido en demanda recurrente de la sociedad argentina desde el 3 de junio de 2015, cuando cientos de miles de personas salieron a la calle por primera vez contra los femicidios bajo el lema Ni Una Menos. Desde entonces, el Gobierno comenzó a publicar cifras oficiales y aprobó leyes para formar y sensibilizar a funcionarios públicos y dar una reparación económica a los hijos de víctimas de violencia de género, pero los asesinatos de mujeres no han cesado.

En 2017, último año con datos oficiales, fueron asesinadas 292 mujeres, según la Defensoría del Pueblo. En promedio, una cada 30 horas. El colectivo Ni Una Menos concretó este viernes un “pañuelazo” en la Plaza de Mayo para exigir al Estado “respuestas políticas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias machistas”.

“Sólo el 16% (de las mujeres asesinadas) hizo una denuncia o se acercó a buscar acompañamiento y algunas no lo comentaron siquiera con su familia. Eso tiene una explicación: las mujeres no confían en la Justicia ni confían en sentirse acompañadas”, dice Ada Rico, titular de La Casa del Encuentro, la primera organización que comenzó a publicar estadísticas sobre femicidios, hace once años.

Rico puso como ejemplo el botón antipánico que la Justicia entrega a las mujeres que han denunciado por violencia a sus parejas o ex parejas.

“Con el botón antipánico la responsabilidad recae en la mujer. Pedimos que se activen las tobilleras electrónicas para que el que esté controlado sea el agresor, no que las mujeres tengan que llamar si se acercan a ellas”, sostuvo.

A pesar de todos los instrumentos, las condenas y la normativa, seguimos inmersos en la problemática del femicidio.

Ante esta situación, la organización feminista Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá) lanzó una petición mediante un documento escrito para pedir la Declaración de Emergencia Nacional de género de marzo 2019 a marzo 2021, con propuestas para que las autoridades declaren dicho estado y actúen en consecuencia.

Las organizaciones de mujeres exigen mayor presupuesto para acompañar a las víctimas de violencia y formación específica para el personal policial y judicial que las atiende, pero también garantizar que se cumplan las leyes pensadas para avanzar hacia la igualdad.

“En Argentina este crimen tiene más pena que otros tipos de asesinatos. Sin embargo, la pena mayor no parece disuasoria y en lo que va del año hubo 1 femicidio cada 28 horas en la Argentina (según datos elaborados al 21 de enero)”, dijo la novelista argentina Claudia Piñeiro al recibir el premio Pepe Carvalho de Novela Negra en Barcelona.

Se hace necesario incorporar la perspectiva de género desde la niñez. Capacitar a profesores y profesoras para modificar la conducta que coloca al varón en el lugar de poder y a la mujer en el de sumisión. Campañas como la de Unicef contra los noviazgos violentos buscan también ayudar a detectar los primeros signos de la violencia.