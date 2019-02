“No cambia en nada que Corrientes desdoble las elecciones legislativas”

Desde el PRO, el partido del presidente, aseguraron que “no cambia en nada que Corrientes desdoble las elecciones”. Aseguraron además que el objetivo principal es la reelección de Mauricio Macri.

“Corrientes no elige gobernador, pero además la alianza local siempre ha encarado los procesos electorales como uno solo pero dividido en capítulos y le ha dado muy buenos resultados”, explicó a El Litoral el secretario general del PRO, Carlos Hernández.

Así el partido del Presidente puso fin a cualquier posibilidad de suscitar alguna polémica por la decisión del Gobierno provincial de dividir las elecciones provinciales de las nacionales. El PRO local además se alista para sus comicios internos, la fuerza busca evitar el desgaste de un enfrentamiento en las urnas, pero no descartan esa posibilidad en los distritos donde no se logre un acuerdo general.

Corrientes se sumaría a la decena de provincias que desdoblarán los comicios locales de los nacionales, pero con una diferencia sustancial: aquí no se eligen cargos ejecutivos.

Con las confirmaciones oficiales de Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, dos jurisdicciones gobernadas por Cambiemos, y la peronista Catamarca, son cuatro los distritos que elegirán gobernador el 27 de octubre, en simultáneo con la elección presidencial.

Sin embargo, nueve provincias desdoblarán comicios e imprimirán un tono local a la contienda. Además, otras siete jurisdicciones seguirían ese camino.

La decisión de votar el 27 de octubre había brotado también de la propia María Eugenia Vidal y de Horacio Rodríguez Larreta, en línea con la estrategia de apuntalar la carrera reeleccionista de Mauricio Macri.

A ellos se suma además Salta de manera oficial (en sintonía con la aspiración presidencial de Juan Manuel Urtubey), mientras que planean seguir esa senda Santa Cruz (donde el kirchnerismo que lidera Alicia Kirchner buscará revalidar pergaminos) y Formosa (con un Gildo Insfrán que apuesta a mantener el poder que ostenta desde 1995).

En cambio, el grupo de gobernadores que desdoblará la compulsa para provincializar la contienda es mucho más nutrido y aglutina a nueve mandatarios: Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén, el 10 de marzo), Alberto Weretilneck (Río Negro, el 7 de abril), Juan Schiaretti (UpC-Córdoba, el 12 de mayo), Carlos Verna (PJ-La Pampa, el 19 de mayo), Gustavo Bordet (PJ-Entre Ríos, el 9 de junio), Mariano Arcioni (Chubut, el 9 de junio), Miguel Lifschitz (Frente Progresista-Santa Fe, el 16 de junio), Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal-San Luis, el 16 de junio) y Sergio Uñac (PJ-San Juan, el 2 de junio). La mayoría tiene sueños reeleccionistas.