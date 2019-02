El juez Bonadio citó a Cristina Kirchner y a 100 empresarios a indagatoria

El juez federal Claudio Bonadio ordenó una nueva citación a la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada "causa de los cuadernos de las coimas", en la que además dispuso indagar a otras 100 personas involucradas en esas actuaciones.



Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración del detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.



Dentro del centenar de personas que Bonadio se propone indagar están además de De Vido varios ex funcionarios del Gobierno de Fernández de Kirchner y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Roggio, Juan Chediack y Ángelo Calcaterra, entre otros.



Las nuevas indagatorias se darán en el tramo de la investigación en la que se estudian distintos contratos de obra pública, donde semanas atrás Bonadio dispuso también más de 70 órdenes de presentación en empresas del sector de la construcción.