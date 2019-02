Reclamo docente: hubo reunión con Valdés y piden prórroga por las inundaciones

El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acpd), José Gea, se reunió ayer con el gobernador Gustavo Valdés, en el marco de las negociaciones por el inicio del ciclo lectivo 2019. En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco) solicitó al Gobierno una prórroga del plazo para la presentación de directivos y docentes debido a que consideran que “no están dadas las condiciones de seguridad e higiene en las escuelas, producto de la emergencia hídrica”.

Sobre la reunión con Valdés, Gea explicó: “Fue una conversación extendida, charlamos de educación, salarios y de la situación de la provincia. El Gobernador nos manifestó su preocupación por el tema y nosotros expresamos que hay que convocar a los gremios cuanto antes”.

“Hay que tener en cuenta que la situación es compleja y el docente tiene un desfasaje importante en su salario”, insistió Gea.

En tanto, el secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, dijo ayer que “hay problemas de luz, agua e infraestructura” y que los problemas se agravan en establecimientos de localidades del sur provincial.

“Las escuelas no están en condiciones de salubridad e higiene, no hay seguridad en esta situación, ni para docentes ni para alumnos”, afirmó y agregó que “se deben desinfectar los tanques, fumigar, desmalezar y arreglar las escuelas que están muy deterioradas”.

Cuestionó que “no hay mantenimiento, están como las dejaron a fines de diciembre”.

Ramírez resaltó que “falta presupuesto para infraestructura” y señaló qué “hay cientos de expedientes solicitando arreglos, pero hace tres años no hay presupuesto y no envían fondos de Nación”.

El personal directivo debería presentarse a trabajar el 11 de febrero, mientras que el 12, un día después, deberían hacerlo los docentes.

Respecto de la cuestión salarial, pidieron al Gobernador “la apertura de paritarias”.

“Tenemos que tratar de alcanzar la inflación, pedimos 10 mil pesos de salario básico y 25.600 pesos de salario inicial”, dijo Ramírez.