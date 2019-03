Zinedine Zidane vuelve a dirigir al Real Madrid

El director técnico francés Zinedine Zidane retornó ayer a la conducción del plantel profesional del Real Madrid, reemplazando al argentino Santiago Solari, en una decisión tomada en base al cariño que le tomó a la institución española como a su presidente, Florentino Pérez.

“Estoy aquí de nuevo, porque quiero al club y a su presidente (Florentino Pérez). Me llamó hace cinco días. Estoy muy feliz por retornar a casa”, dijo el DT, que firmará un vínculo contractual hasta 2022.

Zidane, campeón en tres oportunidades de la Liga de Campeones de Europa, sustituyó al rosarino Solari, quien permaneció en el cargo por algo más de cuatro meses, aunque no pudo enderezar a un equipo que resultó eliminado de la Copa del Rey (a manos del Barcelona) y de la Champions League (se quedó en octavos de final siendo derrotado por Ajax de Holanda).

“Sé que es un día especial, para todos, estoy muy feliz. No me fui muy lejos, porque vivo aquí”, expresó Zidane.