Colectivo se prendió fuego en plena ruta

Un colectivo de la empresa Silvia, que partió de Retiro-Buenos Aires con 17 pasajeros que se dirigían a Goya, se prendió fuego en plena ruta, lo cual causó verdadero pánico en plena madrugada.

El impactante siniestro sucedió a las 0.45 de ayer sobre la Ruta Provincial 6, entre el puente el Obispo y la localidad de Maciá, cerca de Gualeguay, Entre Ríos, confirmaron las fuentes.

Se pudo saber que el incendio se habría originado por un cortocircuito.

Un pasajero contó que “el chofer paró al costado de la ruta para tratar de solucionar el problema, pero de golpe se prendió fuego el micro, por lo que le gritó al compañero que abra la puerta y bajáramos todos; pero este le decía que había quedado trabada la puerta, y no se podía abrir”, según publicó ayer el portal Info Goya.

El mismo testigo añadió que “al escuchar eso, le pegó una patada a la puerta. No estaba trabada, yo creo que fueron los nervios del chofer nomás. Al fin se abrió y empezamos a bajar. Había mucha gente mayor.

Salimos ilesos, pero perdimos todas nuestras pertenencias”.

En tal sentido, añadió que muchos como él pudieron llegar hasta Goya en micros de otras empresas que pasaban por el lugar y se detenían para ayudar.

“Un colectivo de la empresa Bossa se detuvo para ayudar, paró mucha gente a ayudar, pero no hubo caso. Nadie pudo salvar nada. Había una persona que tenía problema de azúcar, quedó tirada en el pasto, le reanimaron algunos que saben de esas cosas y se pudo poner de pie”, relató, por otra parte, a TN Goya el periodista deportivo Oscar Oviedo que viajaba en la unidad incendiada.

Trabajaron bomberos de Macia, personal de la comisaría y del Puesto Caminero Tala.