La Convención de la UCR designó autoridades

Previo al acto de lanzamiento de los ejes de la campaña de ECO+Cambiemos, la Convención Provincial de la UCR se reunió ayer para designar autoridades. Además, se otorgó libertad al Comité Central de conformar alianzas.

El máximo órgano del radicalismo correntino se reunió ayer para designar autoridades. El intendente de Mocoretá, Henry Fick, fue ratificado como presidente de la Convención Provincial. Además, se designaron autoridades de la mesa directiva y de la Junta Electoral del Partido, según confirmó a El Litoral el dirigente radical y senador provincial, Sergio Flinta.

Un dato no menor es que la Convención delegó en el Comité Central la conformación de alianzas, con vistas a las elecciones del 2 de junio. De esta manera, el presidente de la UCR Corrientes y ex gobernador Ricardo Colombi tendrá protagonismo en la definición de la estrategia electoral tanto en la provincia como en el interior.

“Los radicales no nos peleamos por los cargos, representamos la honestidad y la fuerza de los que quieren una sociedad mejor”, dijo ayer el gobernador Gustavo Valdés durante el encuentro ucerreísta en el Salón Lapacho del Club San Martín.

“Tenemos que apostar siempre a la unidad de la Unión Cívica Radical, porque somos los herederos de una forma de concebir la política, de Alfonsín, de Illia, de Irigoyen, pero tenemos que tener el coraje de Leandro Alem para llevar adelante las decisiones”, agregó.

“Somos el partido que quiere la justicia social, el partido de la decencia y el que está haciendo que Corrientes tenga futuro, progreso, desarrollo y trabajo”, manifestó Valdés. “Los cargos no son lo más importante, sino que logremos la transformación definitiva de Corrientes, que haya trabajo, equidad y el desarrollo que necesitamos”, manifestó el mandatario.