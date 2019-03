Boca Unidos - Desamparados, hasta ahora va el domingo

El triple empate en la zona D de la primera fase de la Reválida, postergó la definición de los últimos descensos del torneo Federal A al Regional Federal Amateur, a lo que se sumó ayer el ingreso de dos protestas por parte de Deportivo Roca, que en caso de prosperar pueden cambiar la historia (ver recuadro).

Ante este cuadro de situación, se especuló que el inicio de la segunda fase de la Reválida podría postergarse. Aparentemente esto sólo ocurriría con las cuatro llaves que están incompletas, ya que desde el Consejo Federal, hasta anoche había decisión de que los otros tres cruces definidos comiencen el fin de semana, como estaba previsto inicialmente.

Dentro de estos cruces que se pueden jugar, se encuentra el que debe sostener Boca Unidos frente a Desamparados de San Juan. Consultados anoche al respecto, fuentes del club correntino manifestaron que hasta el momento el partido se juega el domingo en el estadio aurirrojo, y que hoy deberán comunicar el horario, siendo intención que comience entre las 19 y las 21.

Las otras llaves que se pondrían en marcha el fin de semana, siempre que el Consejo Federal no cambie de opinión, serían entre Sol de Mayo de Viedma ante Unión de Sunchales, y Camioneros de Esteban Echeverría frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

En tanto que Sansinena de General Cerri, Bahía Blanca, Chaco For Ever, Villa Mitre de Bahía Blanca y Huracán Las Heras aguardan por una definición acerca de los rivales a los que enfrentarán.

Volvió a las prácticas

Por otra parte, el plantel de Boca Unidos regresó ayer a las prácticas, luego de contar con el domingo libre. De la actividad participó Ariel Morales, quien se lesionó en el último partido jugado en Mendoza frente a Huracán Las Heras. En cambio no fueron parte del entrenamiento Fabio Godoy y Oscar Carniello.

El futbolista correntino se recupera de un desgarro, y en la semana debería incorporarse al plantel, mientras que el rafaelino se retiró de la práctica del sábado con una contractura, por lo que llegaría “entre algodones” para el partido de ida, si se juega el domingo.

Por otra parte, hay que recordar que Alejandro Leani se encuentra suspendido al llegar al límite de amonestaciones, por lo que es un hecho la vuelta de Leonardo Baroni.

En la práctica de fútbol del sábado (jugaron inicialmente 12 contra 12), el técnico Carlos Mayor alistó el siguiente equipo: Alejandro Medina, Rolando Ricardone, Oscar Carniello, Alejandro Baroni; Gonzalo Ríos, Matías Espíndola, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Martín Fabro; Nicolás Ledesma, Cristian Núñez y Antonio Medina.