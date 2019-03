Diego Maradona: “La selección es un boliche”

Palabra autorizada para referirse a la selección argentina, Diego Maradona pintó un panorama sombrío a la hora de definir el presente albiceleste después de la decepcionante actuación en el amistoso frente a Venezuela.

“Estamos muy mal. No veo futuro con la selección. No veo juego ni mística”, afirmó el “Diez” en diálogo con Fox Sports.

Además, el entrenador de Dorados de Sinaloa ahondó en las falencias del proyecto: “Cada uno tiene que saber dónde está, qué responsabilidad tiene, y eso en la selección hoy no existe, la selección hoy es un boliche”. También, Diego admitió que le gustaría charlar con César Luis Menotti, en su nuevo cargo de Director de Selecciones Nacionales: “Me muero por hablar con el ‘Flaco’. Pero no quiero tampoco que lo usen. Las charlas con el ‘Flaco’ Menotti eran espectaculares”.

Cuando le preguntaron por quién debería dirigir a Argentina, Maradona rechazó drásticamente la idea de que fuera Marcelo Gallardo. “Gallardo tiene todo mi respeto, pero no creo que sea técnico de selección”, dijo el “Diez”.

A raíz de su negativa, le preguntaron qué tenía que tener el entrenador de la Celeste y Blanca y dijo que: “Tiene que tener otras cosas, en River seguramente porque es un ídolo impresionante y ganó todo. Pero acá tendría que empezar de cero y empezar de cero le cuesta a todo el mundo”.