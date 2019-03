(((EL DATO))): Para los pequeños productores de la zona comprendida en el cambio de estrategia, el Ministerio de Producción asistirá con la vacuna para la preinmunización de los rodeos.

Se encuentran muy avanzadas las gestiones para que los campos ganaderos de Perugorría, Goya y parte del departamento Esquina modifiquen su estrategia contra la garrapata. A partir de un informe de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa), los establecimientos de estas zonas pasarían de ser zona de erradicación a zona de control. Un cambio que será paulatino y deberá ser tomado con extrema responsabilidad, a fin de evitar pérdidas en los rodeos.

Un pedido de los productores de Perugorría y parte del departamento Goya fue escuchado por la Coprosa, que en su última reunión definió correr la frontera de la zona de control de la garrapata común del bovino. A partir de un informe técnico, y teniendo en cuenta que muchos campos de esas zonas continúan infectados, a pesar de los planes de lucha que se llevan adelante hace más de 60 años, se decidió que esta zona pase de ser zona de erradicación a zona de control. O, como se la conoce mejor en el campo, pasarán a estar en “zona sucia”.

“La lucha contra la garrapata la llevó siempre el Senasa, pero a fines de la década del ‘80 el Senasa decide retirarse de la cuestión; la evaluación que hicieron en su momento era que era una inversión sin sentido, que era otro el manejo que había que hacer. Pero en ese momento la Fucosa (Fundación Correntina para la Sanidad Animal) decidió que había que seguir con ese manejo”, explicó Juan Carlos Zubieta, presidente de la Sociedad Rural de Perugorría.

A partir del manejo de la Fucosa, se determinaron en Corrientes las zonas de control en el Norte (“zona sucia); la zona indemne, donde no hay garrapatas; y la zona de lucha o erradicación, donde hay que trabajar permanentemente para erradicar el parásito.

“Nuestro planteo es que en esta lucha, que comenzó a principios de los ’60, no solamente no se alcanzaron los resultados en ninguno de los planes que se vinieron largando, sino que empeoró: hay tanta garrapata como hubo siempre, con el agravante de que los rodeos van perdiendo inmunidad, como consecuencia de estar sometidos a tratamientos de distinto tipo. Ahora tenemos garrapata y además perdimos inmunidad”, explicó Zubieta.

Ante varios pedidos y apoyados en los resultados del manejo que se venía realizando y algunos trabajos técnicos, la Coprosa decidió correr la frontera de la zona de control, que ahora incluirá a los campos de Perugorría (Norte del departamento Curuzú Cuatiá), el departamento Goya y el Norte del departamento Esquina.

“Es algo inédito y nosotros estamos muy satisfechos con esta situación, más allá de que creemos que la zona es un poco exigua, que hay otras zonas que también deberían cambiar de estatus”, manifestó Zubieta.

Según explicó el productor, el documento que la Coprosa elevó al Senasa –y que sería aprobado en los próximos días- contempla como nueva zona de control al área que va desde el río Paraná como límite Oeste hasta la Ruta que une Perugorría con Sauce como límite Este; y desde la localidad de Perugorría como límite Norte hasta la Ruta de “El Descanso”, como límite Sur. “Es un rectángulo que queda comprendido entre estos límites”, explicó el productor.

Viejo pedido

El pedido venía siendo realizado desde hace muchos años, e incluso determinó la constitución de la Sociedad Rural de Perugorría para realizarlo de manera orgánica. “Significa para nosotros un gran avance; prácticamente no se aceptaba discutir el tema anteriormente, y en esto tenemos que valorar la disposición de las autoridades del Ministerio de Producción de la provincia, porque primero escucharon nuestro reclamo, y luego, con argumentos técnicos, se decidió dar este paso”, señaló el ruralista.

Siempre aclarando que el traspaso de la estrategia debe ser paulatino, Zubieta explicó que “con esta nueva zona el manejo es totalmente distinto”. El productor detalló que “en zona de erradicación tenés un cuerpo de inspectores de Fucosa que están todo el tiempo monitoreando, y el manejo sanitario prácticamente lo toman ellos: determinan cuándo hay que cargar el baño, cómo cargarlo, las proporciones, un cronograma de baños de inmersión que hasta hace poco era de 21 días. Y eso significa bañar vacas preñadas, terneros y en muchos casos producían pérdidas en los rodeos. Además, si no se cumplía con eso había un proceso punitorio que implicaba multas e incluso clausura de los establecimientos”.

El dirigente rural explicó que hace algunos meses el Ministerio de Producción y el Senasa encararon una auditoría sobre parasitación en la provincia, donde “se derrumbaron todos los mitos de que había una mayoría de campos limpios en Corrientes”, señaló Zubieta. A la vez que remarcó: “Todos sabíamos que no era así, pero hizo falta esta auditoría para demostrar que estábamos manejándonos con datos falsos. Ahora estamos en un camino con mayor seriedad”, consideró.

En este sentido, agregó que “podrá haber campos puntuales que están limpios, pero son la absoluta minoría y no hay ninguna zona de la provincia que está libre del parásito”.

Estrategia

En cuanto a la nueva estrategia, desde distintos sectores remarcaron la importancia de que los cambios en el manejo sanitario sean paulatinos, además de la necesidad de preinmunizar los rodeos.

En este sentido, Zubieta explicó que “lo que Fucosa va a monitorear en esta transición va a establecer dos o tres estatus entre los productores que quedan en esta zona: uno es el manejo propio, donde el productor se hace responsable de sus cosas y ve cómo hacer la transición con su asesor veterinario; otra posibilidad es que el productor prefiera que Fucosa lo asesore en esta transición; y hay un tercer nivel, que son los pequeños productores, donde Fucosa va a darle asesoramiento, y además la Provincia va a brindar el producto para la inmunización del rodeo”.

Respecto a los riesgos en la hacienda, Zubieta comentó que “puede suceder algún episodio de tristeza” (complejo que ocasiona mortandad de hacienda y que es transmitido por la garrapata), pero aclaró que “ya nos está sucediendo, por eso decimos que no vamos a tirarnos a una situación desconocida. Todos los que estamos en esta zona que veníamos con este régimen, teníamos permanentemente focos de tristeza, porque veníamos con pérdida de inmunización”.

En este sentido, señaló que “como consecuencia del plan de erradicación, nosotros tenemos hacienda limpia en campos sucios. Los campos nunca terminaron de limpiarse. Por las características ambientales, nunca los campos de esta zona estuvieron totalmente limpios, más allá de algún caso puntual. Nunca estuvo totalmente erradicada la garrapata”.

Ante esta situación, explicó que “en nuestra zona, la gran mayoría de los productores, inmunizamos sobre la hacienda que va a quedar en el campo, que normalmente son las hembras de reposición. Y los problemas de pérdida de inmunización, lo venimos sufriendo hace mucho tiempo”.