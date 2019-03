Un empréstito que nuevamente generará debate en el Concejo

En pleno año electoral, el pedido de empréstito que realizó el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, en la inauguración del período ordinario de sesiones podría generar fricciones en el Concejo Deliberante. El año pasado, la oposición no acompañó una autorización de crédito solicitada por el Ejecutivo Municipal, alegando que la información no era satisfactoria.

Este año, con la mirada puesta en las elecciones comunales y provinciales del 2 de junio, quizás la discusión se dilate para después de los comicios, dependiendo de la premura de las obras proyectadas. Consultado sobre esto el concejal justicialista, Ataliva Laprovitta reiteró su postura sobre la necesidad de que el Ejecutivo brinde información sobre sus finanzas y sobre las condiciones de la toma de crédito.

“El compromiso del sector que yo represento es el de sentarnos a discutir cada proyecto de la manera más seria como lo hemos hecho con la Tarifaria, con el crédito. Lo que sucede es que con falta de información no podemos avanzar en nada y cuando tenemos propuestas alternativas, la ponemos como despacho de minoría”, dijo el concejal a El Litoral.

“Nosotros vamos a discutir seriamente, profundamente y rigurosamente como lo hemos hecho con cada uno de los proyectos, como lo hemos hecho con la gestión de Camau (Espínola), con la gestión de Fabián (Ríos) como seguiremos haciendo con la gestión de Tassano”, indicó el edil.

“Si todo se clarifica, me parece que deberíamos avanzar, si es en beneficio de los ciudadanos de Corrientes”, dijo a El Litoral el concejal del Partido Autonomista, José Romero Brisco. Hay que ser sumamente cautelosos y responsables en esto, pero tampoco poner palos en la rueda y empujar el carro”, manifestó el dirigente colorado.

“Tengamos en cuenta que en diciembre estaba previsto un pedido de créditos y no acompañaron. Ahora se pide, sobre todo, para abocarlo exclusivamente a la obra pública”, dijo a radio Sudamericana el concejal de la Coalición Cívica-ARI, Fabián Nieves. El debate se mantendrá sobre este punto nuevamente.