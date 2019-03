Racing va por el título en su visita a Tigre, que busca la salvación

Racing Club visitará a Tigre con la notable oportunidad de consagrarse campeón, aunque la tarea le será por demás dificultosa ya que su rival no tiene otra opción que ganar para poder mantener viva la ilusión de mantener la categoría.

El encuentro, que será uno de los cinco a celebrarse hoy en la continuidad de la 24ta. fecha de la Superliga, comenzará a las 18.10, se desarrollará en el estadio José Dellagiovanna, en la localidad bonaerense de Victoria, y contará con el arbitraje de Néstor Pitana.

A la misma hora en Florencio Varela, Defensa y Justicia, que está segundo a cuatro puntos de Racing, restando seis en juego, recibirá a Unión.

La Academia tiene claro que de registrarse un idéntico resultado en Victoria y Florencio Varela alcanzará su noveno título a nivel profesional, su 18vo. sumado el amateurismo, de igual manera que si vence o si Defensa pierde más allá del marcador que obtenga en Victoria.

Esta Superliga encontró a los dos equipos transitando por caminos claramente dispares. Racing, dirigido por Eduardo Coudet, es líder desde la cuarta fecha, casi siempre en soledad, y Tigre penó jornada tras jornada y en un determinado momento se daba por descontado su descenso.

En la anteúltima fecha, esas rutas coinciden en un partido que promete una emotividad sin par.

No es necesario ser un visionario para aseverarlo puesto que con sólo considerar que uno busca la vuelta olímpica y el otro seguir con chances de esquivar el descenso, no hay lugar para guardarse nada, cada uno irá por lo suyo, con sus armas y sin escatimar esfuerzos.

Racing va por la gloria con la bandera en alto a causa de la jerarquía de su plantel. Un 80 por ciento de eficacia habla a las claras de una gran campaña, destacándose como el que más partidos ganó (17 cotejos), el que menos encuentros perdió 2 (al igual que Defensa), el equipo más goleador (41 tantos), el arco menos goleado (14) y el único invicto de local.

Además, sin ser un equipo que vaya a quedar en la historia por su atildado juego, en muchos tramos del torneo jugó bien, y si en estas últimas fechas no lo ha hecho, ello reafirma que la mayoría de los equipos que están por lograr el título bajan su rendimiento a causa de la presión y ansiedad que provoca la inminencia de la consagración.

Todo justifica, más allá de la increíble campaña de Defensa y Justicia, que este Racing sea campeón, pero hoy deberá encontrarse con un Tigre que pasó de ser un equipo casi desahuciado a este que, con la llegada del técnico Néstor Gorosito juega bien, gana (obtuvo 13 de los pasados 15 puntos), y le da pelea a cualquiera, por más que sea puntero. Y esta tarde será local.

Tigre pugna con Patronato de Paraná, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba por zafar del descenso , aunque de este “cuarteto” sólo uno logrará la salvación.

En Racing Santiago Solari ingresará por Nery Cardozo y el chileno Díaz no jugará por no estar ciento por ciento físicamente a causa de una distensión muscular continuando en su lugar Neri Dominguez como sucedió ante Belgrano.

En tanto que en Tigre no habría cambios con respecto al equipo que logró un gran triunfo ante Talleres en Córdoba por 3 a 1.