San Lorenzo comenzó dividiendo puntos ante Melgar en Arequipa

San Lorenzo, de opaco presente en la Superliga del fútbol argentino, donde marcha último con 12 partidos sin ganar, empató anoche, sin goles, de visitante ante Melgar, de Perú, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores de América, que también integran Junior de Colombia y Palmeiras de Brasil.

El encuentro se disputó en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa) Virgen de Chapi, ubicado en la ciudad peruana de Arequipa.

Comenzó mejor San Lorenzo, con la tenencia de la pelota y buen manejo por parte de Román Martínez, Gonzalo Castellani y Rubén Botta.

El “Ciclón” se aproximó con un buen centro del lateral izquierdo Damián Pérez que no encontró receptor y con Nicolás Blandi, que recibió de Castellani y perdió ante el oportuno cierre de Nicolás Freitas.

Al promediar la etapa el equipo dirigido por Jorge Pautasso -ex ayudante de campo de Gerardo Martino en la selección de Paraguay en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la selección argentina entre 2014 y 2016- respondió con un remate de Alexis Arias que dio en la parte derecha externa de la red y con otro del santafesino Bernardo Cuesta apenas desviado.

En el segundo tiempo Melgar jugó algo más adelantado y a San Lorenzo parecieron comenzarle a pesar los 2.335 metros de altura de Arequipa.

No obstante, el conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo buenos pasajes en el campo contrario a través de un par de desbordes del ingresado Andrés Rentería -que luego debió salir lesionado- y un remate alto de Héctor Fértoli.

Y sobre el final Martínez cedió muy bien a Marcelo Herrera, cuyo centro no pudo ser conectado por Nicolás Reniero.

Hoy a las 21.30, hora argentina, completarán la primera fecha Junior-Palmeiras, en la ciudad colombiana de Barranquilla.

El Tomba no pudo con Olimpia

Godoy Cruz y Olimpia de Paraguay iniciaron su participación en la Copa Libertadores de América igualando ayer 0 a 0 en Mendoza.

El resultado fue el fiel reflejo de lo que sucedió a lo largo de los noventa minutos que se jugaron en el estadio “Malvinas Argentinas”, porque tanto el Tomba, en el que regresó como técnico Lucas Bernardi, como el Franjeado no jugaron bien como para quebrar a su rival.

La jugada más clara para el equipo argentino fue un cabezazo del “Morro” García que salió apenas desviado. Luego el juego siguió transitando por la mediocridad y ambos se fueron conformando con el empate.