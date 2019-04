Fiesta del Surubí: habilitan nueva zona de pesca y establecen variante en la medición

En vistas al 44º Torneo Nacional de Pesca del Surubí a realizarse el 4 y 5 de mayo próximo en Goya, informaron que se incorpora como zona para el certamen la Boca Nueva, a partir de un trabajo de articulación con el área de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), donde se hará un estudio y marcación de piezas. En dicho lugar, la pesca estará habilitada desde las 17 del sábado 4 hasta las 8 de domingo 5.

En tanto que se incorpora al torneo un sistema de medición de piezas que va desde los 50 a 60 centímetros, pero se mantienen los 60 centímetros como medida mínima de competición. El director de Recursos Naturales de la Provincia, Carlos Bacqué informó que “la pesca en la Boca Nueva será para el torneo únicamente”.

Además el funcionario dijo que “en cuanto a la medida, sigue siendo 60 centímetros pero hay un pequeño inconveniente en el sentido de que las piezas que no entran en medida no son controladas, no sabemos la forma en que lo devuelven al agua”.